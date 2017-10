Độc đáo lễ khai mạc ASIAD 17

16 giờ chiều nay (giờ VN), lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á, ASIAD Incheon 2017 sẽ chính thức diễn ra và kéo dài đến 20 giờ tại sân Asiad Incheon Main.



Các cô gái tập dượt cho lễ khai mạc - Ảnh: IAGOC

Cũng như nhiều buổi lễ khai mạc khác, những nghi thức cần có như rước cờ, diễu hành của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, thắp đuốc khai mạc vẫn chiếm phần lớn thời gian (hơn 50 phút), nhưng theo đạo diễn lừng danh Im Kwon-taek cũng là giám đốc sản xuất, thì khác với những Olympic hay ASIAD trước kia, các nước chủ nhà đều tập trung vào việc giới thiệu về chính quốc gia của họ, Incheon 2014 sẽ là sự hội tụ khi mang thông điệp “Ước mơ của 4,5 tỉ người châu Á - châu Á là một”. Hơn 60.000 khán giả trên sân sẽ được chứng kiến những màn trình diễn theo lối kể chuyện, dẫn dắt bằng sự kết hợp vũ đạo độc đáo và ánh sáng chan hòa, rực rỡ trong sự hòa hợp của văn hóa Hàn Quốc với sự sáng tạo về phong cách và ý tưởng ngôi nhà chung châu Á.

Với 4 phần chính “Châu Á từ quá khứ”, “Cuộc gặp gỡ qua những đại dương”, “Châu Á như một gia đình và bè bạn” và “Châu Á là tương lai và nối liền với hiện tại” được 2 ngôi sao Chang Dong-geon và Kim Soo-hyu dẫn dắt mở đầu với tác phẩm ASIAD Song của thi sĩ Go Eun, qua chất giọng nữ cao của Jo Su-mi. Sau đó là phần trình diễn của 6 ngôi sao âm nhạc: Ok Joo-hyun và Michael Lee với các ca khúc hòa hợp của châu Á, nghệ sĩ của dòng nhạc cổ điển gồm viola Richard Yong-Jae O'Neil và cello Song Young-hoon tham gia trình tấu, nghệ sĩ Ahn Sook-seon sẽ kết hợp độc đáo nghệ thuật âm nhạc truyền thống và cổ điển của Hàn Quốc. Rất nhiều ngôi sao K-pop JYJ, EXO, CNBlue, SISTAR và đặc biệt nhóm nhạc Big Bang và ca sĩ PSY cũng tham gia chương trình. Với khẩu hiệu “Tỏa sáng incheon”, JYJ - Đại sứ truyền thông của ASIAD Incheon, sẽ biểu diễn ca khúc Only One - bài hát chủ đề của Incheon khi ngọn đuốc được thắp sáng.

Ban tổ chức cũng giữ kín nghi thức thắp đuốc mà theo tiết lộ của Giám đốc nghệ thuật Jang Jin, mọi người sẽ được chứng kiến sự độc đáo và bất ngờ, khác hoàn toàn những gì đã thấy trước đây.

Lễ khai mạc ASIAD được truyền hình trực tiếp trên SCTV15 từ 17 giờ.

Quang Tuyến

