Độc đáo lễ khai mạc SEA Games 2011

Lễ khai mạc SEA Games 2011 vào 19 giờ ngày 11.11 hứa hẹn rất độc đáo và màu sắc.

Rước cờ các nước bằng thuyền

Chiều ngày 7.11, chúng tôi đã đến sân vận động (SVĐ) Gelora Sriwijaya tại Jakabaring Palembang Sport Complex để xem cuộc diễn tập sơ bộ lần 2 trước cuộc tổng dượt ráp nối chính thức cuối cùng vào hôm nay (9.11). Cả ngàn người chạy tới chạy lui dưới sự chỉ huy của đạo diễn Indra Yudhistira.

Người dẫn chương trình lễ khai mạc là Tantoni Yahya (một trong 2 MC chính, người còn lại là Tia Diran) cho biết: “Chúng tôi chỉ để các thành viên tham dự SEA Games và khán giả ngồi xem ở khán đài A, C, D với sức chứa hơn 10 ngàn người, còn toàn bộ khán đài B đã được dựng thành sân khấu. Hai bên sân khấu là 20 chiếc trống được các nghệ sĩ Indonesia biểu diễn mỗi khi chuyển cảnh hoặc phụ họa cho các tiết mục múa dân gian và nhảy tập thể dưới sân”.

Theo kịch bản, lễ khai mạc sẽ bắt đầu với phần đón tiếp Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và mở đầu bằng phần hội với nhiều tiết mục vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc dân tộc Indonesia. Phần ca múa nhạc hấp dẫn với các bài hát Heart of the City (Trái tim thành phố), Sriwijaya - Golden Pennisula (Sriwijaya - bán đảo vàng), Reach of the Dreams (Tầm với của những giấc mơ), đặc biệt là phần trình diễn ca khúc chính thức của SEA Games Together We will shine (Cùng nhau chúng ta tỏa sáng) với 3 nữ ca sĩ đến từ 3 quốc gia khác nhau là Agnes Monica (Indonesia), KC Conception (Philippines) và Jacklyn Victor (Malaysia) rất sinh động và hào hứng.

Điểm nhấn trong lễ khai mạc là phần rước cờ các quốc gia tham dự bằng những chiếc xe thiết kế như những chiếc thuyền di chuyển ngang khán đài A. Trên mỗi xe cắm cờ tổ quốc của quốc gia đó cùng 2 biểu tượng đặc trưng. Về xe hoa của đoàn VN, không rõ BTC dựa vào đâu lại xây dựng hình tượng Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen và phía sau là ngôi chùa phảng phất hình ảnh chùa Thiên Mụ.

Đu dây đốt đuốc vào đài lửa

Sau phần hội đến phần diễu hành của các đoàn (theo kịch bản là 20 giờ 11 phút) qua lễ đài, phần phát biểu về sự chuẩn bị SEA Games của Trưởng BTC SEA Games 2011 Rita Subowo, phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Andi Melarangeng và tuyên bố khai mạc của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono… Điểm thú vị là sẽ có bắn pháo hoa trên sân cũng như trên sông Musi. Lễ khai mạc sẽ kết thúc lúc 22 giờ.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, nét lạ nhất theo BTC chính là phần đu dây châm đuốc vào đài lửa rất hồi hộp và gây thót tim cho nhiều người. Hiện BTC đã thiết kế một sợi dây cáp rất lớn bắt theo chiều dài của sân khoảng hơn 120m để VĐV có nhiệm vụ đón ngọn đuốc từ tay các đồng đội và đu dây như một siêu nhân trong ánh sáng huyền ảo dọc theo sân để khi đi ngang đuốc sẽ được châm vào đài lửa bắt đầu 11 ngày sôi động của SEA Games.

Người được trao vinh dự này là cô gái vàng của cầu lông Indonesia Susi Susanti, năm nay 40 tuổi. Susi Susanti từng đoạt HCV Olympic Barcelona 1992 và HCĐ Olympic Atlanta 1996, nhiều lần vô địch cầu lông cá nhân thế giới và đồng đội Uber Cup. Về màn trình diễn này, chủ nhiệm chương trình khai mạc Indra Ramadhon từ chối cung cấp thêm thông tin mà chỉ cho biết đây chỉ là dự kiến vì nếu diễn tập mà nguy hiểm có thể sẽ thay đổi vào giờ chót.

