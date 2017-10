Độc môn ám khí

Những môn ám khí kỳ bí trong võ hiệp Kim Dung Thiết tật lê: 1 loại ám khí to nặng làm bằng kim loại, được Kha Trấn Ác sử dụng rất thành thục. Ông tuy mù nhưng đôi tai rất thính, nhận biết vị trí đối phương qua tiếng động khi giao đấu, từ đó bắn ra bách phát bách trúng.



Kim Xà Chủy: Do Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi sử dụng, ám khí này có hình con rắn, ở đầu có 3 ngạnh cắm sâu vào da thịt đối phương. Mỗi chiếc nặng vài lạng vàng, do đó mỗi lần sử dụng là ném đi vài lạng vàng.



Văn Tu Châm: Như tên gọi, loại ám khí này nhỏ nhẹ như râu của con muỗi (văn tu), ném ra không tiếng động, cho nên Ân Tố Tố phải dụ Du Đại Nham đến gần mới thi triển được. Sau đó nàng còn dùng ám khí này bắn mù mắt một hòa thượng Thiếu Lâm khiến cho Trương Thúy Sơn bị nghi oan.



Sinh tử phù: Thiên Sơn đồng mỗ sử dụng Sinh tử phù như một loại ám khí đả huyệt. Bà dùng Bắc minh thần công biến nước thành những mảnh băng nhỏ, phóng ra cấy vào huyệt đạo của đối phương. Băng vào cơ thể lập tức tan chảy ngay nên đối phương chẳng hề nhận ra mình bị trúng ám khí chính xác ở vị trí nào. Sinh tử phù này mỗi năm phải dùng thuốc giải nếu không bị lên cơn ngứa ngáy khắp thân thể, do đó phe hắc đạo mỗi năm phải gặp bà để lấy thuốc giải.



Trong Thiên long bát bộ, nhà sư Hư Trúc cũng dùng sinh tử phù khống chế Đinh Xuân Thu, nhưng lúc đó lại dùng rượu ép thành băng.



Đông tà Hoàng Dược Sư có môn Đàn chỉ thần công, bắn viên sỏi vào đối phương để khống chế huyệt đạo.



Lý Mạc Sầu có Băng Phách ngân châm, ám khí tẩm độc lợi hại vô cùng.



Tiểu Long Nữ và Dương Quá sử dụng Ngọc Phong châm nhỏ như sợi tóc, tẩm nọc độc của loài ong Ngọc Phong.