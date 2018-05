Đội bóng chuyền Mỹ thua ngược trước Giang Tô Trung Quốc

Các danh hiệu khác tại giải: -VĐV xuất sắc toàn diện: Holly Toliver (BIP) -Chủ công xuất sắc:Trần Thị Thanh Thuý (VTV Bình Điền Long An), Allison Mayfield (BIP). -Phụ công xuất sắc: Zheng Yixin (Phúc Kiến) -Chuyền 2 xuất sắc: Diao Linyu (Giang Tô) -Đối chuyền xuất sắc: Wu Han (Giang Tô) -Libero xuất sắc: Nguyễn Thị Kim Liên (VTV Bình Điền Long An) -VĐV trẻ triển vọng: Dương Thị Hên (VTV Bình Điền Long An) -VĐV nước ngoài mặc áo dài đẹp nhất: Sabina Altynbekova (Almaty-Kazakhstan) -VĐV Việt Nam mặc áo dài đẹp nhất: Đinh Thị Trà Giang (VTV Bình Điền Long An) -Miss bóng chuyền: Sabina Altynbekova (Kazakhstan).