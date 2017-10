Đòi dạy đối thủ bơi lội, kình ngư Joseph Schooling bị phản ứng

Phát biểu của Schooling trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Channel News Asia mới đây và đã bị ghi âm lại, khi đó kình ngư này nói đầy vẻ trịch thượng rằng SEA Games chỉ là sân chơi, nơi tập luyện và anh cũng như bơi lội Singapore muốn đoạt bao nhiêu HCV cũng được. Thậm chí, Schooling còn đòi “dạy cho các đối thủ Malaysia một bài học” về bơi lội.

Mẹ của Schooling vốn là người gốc Malaysia, cho nên sau phát biểu này dư luận ở Malaysia chỉ trích kình ngư người Singapore quá dữ dội và gọi anh giống như kẻ “vô ơn”. Một bình luận tên Zhiyu Huang trên cổng thông tin Independent ở Singapore viết: “Schooling giỏi, là niềm tự hào không chỉ của Singapore mà cả của làng bơi lội Đông Nam Á. Tuy nhiên, anh ta cần phải khiêm tốn hơn. Hơn nữa, anh ta cũng sắp đến thi đấu ở đất nước là quê hương của Mẹ mình thì cũng nên tôn trọng mọi đối thủ”.

Trước phản ứng quá dữ dội, thông qua mạng xã hội Facebook, Schooling lên tiếng sẽ có cuộc giao lưu với người hâm mộ Malaysia trong thời gian tới để giải thích những gì đã nói.

Trong khi đó, làng bơi lội Malaysia rất hy vọng kình ngư số 1 của mình là Welson Sim sẽ rửa hận sự coi thường của Schooling và đội bơi Singapore, trong đó các cuộc đấu ở các cự ly tiếp sức 4x100m tự do và 4x200m tự do giữa 2 đối thủ này sẽ cực kỳ nóng.

Kình ngư Welson Sim đang độc tôn ở cự ly 400m tự do trong khu vực Đông Nam Á, nay sẽ thi đấu thêm nội dung 200m và có thể thêm các nội dung khác để đua huy chương với Schooling. Năm ngoái, Welson Sim dự Olympic Rio thi đấu 2 nội dung 400m và 200m tự do, trong đó nội dung 400m tự do Welson Sim đã đánh bại cả nhà vô địch Olympic người Úc, Mack Horton ở giải Mare Nostrum tour tại Monaco trong năm nay.

Welson Sim sẽ là niềm hy vọng mà bơi lội Malaysia kỳ vọng sẽ kiềm chế sự thao túng của Schooling và đội bơi Singapore tại kỳ SEA Games lần này, bên cạnh nữ kình ngư số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đang đặt mục tiêu ít nhất là giữ trọn 8 HCV cùng 6 kỷ lục SEA Games đã thực hiện cách đây 2 năm.

Giang Lao