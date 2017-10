Đội Taekwondo Hà Nội may mắn ở cách xa nơi nổ ra vụ đánh bom Paris

HLV Vũ Anh Tuấn (giữa) vừa báo tin các VĐV Hà Nội vẫn an toàn - Ảnh do nhân vật cung cấp HLV Vũ Anh Tuấn (giữa) vừa báo tin các VĐV Hà Nội vẫn an toàn - Ảnh do nhân vật cung cấp