Đối thủ của Mayweather bị bắt vì mang súng lên máy bay

(TNO) Võ sĩ quyền anh Robert Guerrero, người sẽ là đối thủ của “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather trong cuộc thượng đài vào ngày 4.5, vừa bị bắt giữ hôm 28.3 (giờ địa phương) do bị cáo buộc tìm cách mang một khẩu súng ngắn lên máy bay.

Nếu bị kết tội, Guerrero có thể nhận án tù lên đến 7 năm - Ảnh: AFP

Võ sĩ 30 tuổi nói trên bị bắt tại sân bay John F. Kennedy về tội sở hữu súng trái phép khi đang chuẩn bị lên chuyến bay đến Las Vegas.

“Bạn không thể mang một vũ khí không có giấy phép vào thành phố này. Nếu làm như vậy, bạn sẽ bị bắt giữ và đối mặt với án phạt”, một quan chức địa phương nói với AFP.

Theo ESPN, sau khi nhân viên an ninh sân bay, Guerrero đã khai có mang theo khẩu súng ngắn và đạn. Tranh cãi xảy ra khi tay đấm này cho biết khẩu súng có giấy phép và vừa được chuyển từ Virginia đến New York một cách hợp pháp. Tuy nhiên, phía cảnh sát lại cho rằng giấy phép sử dụng súng của Guerrero chỉ có hiệu lực ở Virginia chứ không hợp pháp ở New York.

Ngay sau đó, Guerrero được triệu tập đến tòa và được tại ngoại để tiếp tục hành trình đến Las Vegas chuẩn bị cho các thủ tục thượng đài. Tuy nhiên, nếu bị kết tội, tay đấm 30 tuổi có thể nhận án tù lên đến 7 năm.

Sự cố trên gây sự thu hút rất lớn từ người hâm mộ quyền anh bởi tay đấm người Mỹ Guerrero được dư luận quan tâm đặc biệt do sẽ là đối thủ đầu tiên của Mayweather trong trận tranh đai WBC hạng bán trung diễn ra tại Las Vegas vào ngày 4.5 tới.

Trước đó, sau khi nỗ lực thiết lập cuộc đấu với Manny Pacquiao thất bại, Guerrero được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ cái nhãn “độc cô cầu bại” của Mayweather.

Ngoài việc đứng trong top 10 của bảng xếp hạng các tay đấm ở mọi hạng cân thế giới của Tạp chí RING, Guerrero đang sở hữu một thành tích khá ấn tượng với 31 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Tay đấm này từng giành đai vô địch ITF hạng siêu lông và vô địch thế giới hạng lông. Đối với Mayweather, đây sẽ là cuộc đấu đầu tiên kể từ khi ra tù hồi tháng 9 năm ngoái để tiếp tục hướng đến việc nối dài thành tích bất bại trong sự nghiệp.

Nguyên Khoa