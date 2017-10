Doug Logan “mời” USATF hầu tòa

Tháng 9.2010, sau 2 năm giữ cương vị Giám đốc điều hành (CEO) của USATF, Doug Logan đã bị Hội đồng quản trị USATF sa thải. Chủ tịch Stephanie Hightower khi ấy chỉ phát biểu rằng: “Hội đồng ra quyết định trên là do tổ chức cần một người lãnh đạo kiểu khác vì những kết quả khả quan và mục tiêu mong muốn hơn”, đồng thời không đưa ra bất cứ lý do gì khác. Trong khi đó, người đàn ông quyền lực nhất của làng điền kinh nước Mỹ 2 năm qua bực tức phát biểu: “Tôi cực kỳ thất vọng với cách ứng xử của USATF và tự hào với những thành quả do tôi và đội ngũ của mình gầy dựng suốt 2 năm qua”.

Trước khi trở thành giám đốc điều hành USATF, Logan là ủy viên hội đồng của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (Major League Soccer – MLS) từ 1995 - 1999. Thời gian đó, trung bình khán giả vào sân khoảng 17.000 người/trận và 5 năm dưới quyền của ông, MLS lỗ đến 250 triệu USD. USATF mời ông về trước Olympics 2008 nhưng rồi đó cũng là một kỳ thế vận hội thất bại của người Mỹ (về nhì với 36 HCV, thua Trung Quốc đến 15 HCV). Trước Olympic 2012, Logan lên kế hoạch tái thiết làng điền kinh Mỹ với “dự án 30 HCV” nhằm vượt qua con số 23 HCV của Olympic 2008. Dẫu vậy, kế hoạch này, theo đánh giá của Hội đồng USATF là “thiếu thuyết phục, thiếu chuyên nghiệp và không có độ kết dính giữa đội ngũ huấn luyện và các VĐV”. Hợp đồng của Logan với USATF kéo dài đến năm 2013 và với việc sa thải trên, người đàn ông 67 tuổi này được đền bù 1 triệu USD.

Sự kiện trên đã làm rúng động làng thể thao xứ cờ hoa khi Logan là người lãnh đạo thứ ba bị cho thôi việc trong những tháng gần đây, sau 2 “ông trùm” của môn đấu kiếm và 3 môn phối hợp.

