Đua... ô tô

Nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khi lần đầu tiên các HLV, tiếp tế viên xe đạp Việt Nam phải ngồi ô tô (thay vì ngồi xe gắn máy) theo đúng chuẩn chuyên nghiệp tại giải xe đạp nam quốc tế - Cúp ADC diễn ra hôm qua ở chặng TP.Cần Thơ - Trà Vinh - TP.Cần Thơ (169 km).

BTC đã chơi sang khi trang bị cho các đội đua đến 23 chiếc ô tô để “tác nghiệp” trên đường đua. Dễ nhận thấy với việc buộc các đội sử dụng ô tô tiếp tế, đoàn đua trở nên “đẹp đẽ”, gọn gàng hơn bởi không còn cảnh hàng chục chiếc xe máy của HLV, tiếp tế viên chen lấn nhau chạy loạn xạ trên đường đua như trước. Tuy nhiên do lần đầu làm quen chuyên nghiệp nên đội ô tô cũng bỡ ngỡ không kém.



Tiếp tế cho Bùi Minh Thụy bằng xe ô tô - Ảnh: Đức Đồng

Các bác tài do chưa quen với việc lái ô tô đi đua xe đạp nên chạy cũng loạn xạ khiến lực lượng trọng tài, mô tô phải thường xuyên nhắc nhở. Nhiều ô tô sau khi dừng lại thay bánh cho VĐV đã bị kẹt lại phía sau do kẹt xe. Trong khi đó các HLV, tiếp tế viên cũng “lộn xộn” không kém. Như HLV Bành Chấn Bang (đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn) phát hiện học trò bị bể bánh liền mở cửa lao xuống xe ô tô cứ như “leo xuống xe máy” nên trượt chân té ngã. Các HLV khác cũng than thở ngồi trên ô tô tiếp tế khó quá lại không quan sát được diễn biến thi đấu nên khó chỉ đạo học trò.

Ở chặng thi đấu này, tay đua Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) xuất sắc giành chiến thắng với thành tích 4h06’24” (tốc độ trung bình 41,153 km/giờ), tạm giữ chiếc áo xanh. Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long) về hạng 5, tiếp tục bảo vệ áo vàng. Hôm nay diễn ra chặng 3 từ TP.Cần Thơ - Sóc Trăng - Cần Thơ với lộ trình dự kiến 120 km.

Hoàng Quỳnh