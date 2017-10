'Đừng so sánh Ánh Viên với kỷ lục gia thế giới người Trung Quốc'

“Chúng ta có quyền hi vọng vào Ánh Viên” Theo ông Nguyễn Hồng Minh, VĐV nhiều nước phải tập từ 8 đến 10 năm mới bước lên tầm thế giới, Ánh Viên mới được đầu tư hơn 4 năm nay, đạt được thành tích như trên là rất đáng khen. “Tuy nhiên, Viên chưa thành công ở giải vô địch thế giới lần này, dễ hiểu vì cô chưa đủ nền tảng và thời gian để có thành tích tốt hơn nữa. Cô Ye Shiwen bơi 10 năm rồi, xuất phát trước Ánh Viên 4 - 5 năm rồi, có VĐV còn được đầu tư từ năm 5, 6 tuổi. Thời gian xuất phát muộn, thời gian tập ngắn là bất lợi, chưa đủ khả năng cho anh đạt trình độ cao. Cuộc trình diễn của Ánh Viên là đáng khen, nhưng con đường lấy huy chương của thế giới và nhất là Olympic rất khó khăn”, ông Minh đưa ra cái nhìn khách quan. Vậy chúng ta có quyền hi vọng vào Ánh Viên không? Thanh Niên Online đặt câu hỏi. “ Ồ có chứ. Thành tích Ánh Viên vừa rồi ở nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp sêm sêm HCB ASIAD. 60 năm qua bơi lội Việt Nam chưa hề có VĐV bơi lội nào đạt HCĐ ASIAD, HCV Olympic trẻ, giờ đi thi vô địch thế giới. 1 năm nữa sẽ là cơ hội để Ánh Viên phấn đấu đến Olympic tại Brazil. Ta hi vọng Viên vào chung kết được, nhưng còn đạt được huy chương ở đấu trường này là rất khó”, ông Minh dự đoán.