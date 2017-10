Đừng tạo thêm áp lực cho Quý Phước

Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng cho biết có mâu thuẫn về quan điểm nhưng không mất đoàn kết giữa 2 HLV tuyển bơi lội VN tại Mỹ.



Hoàng Quý Phước trong đợt tập huấn tại Mỹ - Ảnh: N.T.Q

“Tôi khẳng định việc đưa đội tuyển bơi lội đi tập huấn ở Mỹ đang thu hoạch kết quả tốt, điển hình là việc Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt chuẩn B Olympic. Đã nảy sinh một số vấn đề ở đội tuyển nhưng mọi thứ không quá tồi tệ”, ông Đinh Việt Hùng nói.

Ông lý giải thế nào về những mâu thuẫn nội bộ trong đội tuyển, để rồi Hoàng Quý Phước phải đổi chỗ tập và không được đăng ký thi đấu tại giải Indianapolis vừa qua ngay trên đất Mỹ?

Thật ra ngay kế hoạch ban đầu của tuyển bơi tập huấn ở Mỹ chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 là những VĐV chưa có chuẩn Olympic gồm Kim Tuyến, Thành Nguyện, Ánh Viên do HLV Đặng Anh Tuấn phụ trách; nhóm còn lại là Hoàng Quý Phước trước sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tấn Quảng với mục tiêu giúp Phước đạt chuẩn A Olympic. Mỗi VĐV có kế hoạch tập huấn phù hợp do HLV mình đưa ra cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia Mỹ, do đó 2 nhóm này khó “đụng” nhau nên việc mâu thuẫn theo tôi tìm hiểu là không có. Việc thay đổi địa điểm tập huấn là vì mục tiêu chung, giúp cho các VĐV có thêm giờ tập, nâng cao khối lượng tập luyện. Trong khi đó việc Quý Phước không dự giải Indianapolis là do tay bơi này qua Mỹ trễ hơn các đồng đội nên việc đăng ký gặp trục trặc, chứ không có việc vì ghét Quý Phước nên bộ môn hay HLV trưởng Đặng Anh Tuấn không đăng ký cho Phước tranh tài.

Nhưng “không có lửa sao có khói” khi giữa báo cáo về Việt Nam của HLV Đặng Anh Tuấn và thông tin mà thầy trò HLV Nguyễn Tấn Quảng lại không “ăn ý” với nhau?

Tôi đã gặp gỡ các bên để giải quyết ổn thỏa. Cả 2 HLV đều vui vẻ cho biết không có chuyện mất đoàn kết nội bộ. Có thể giữa 2 cá nhân HLV có vấn đề với nhau về mặt quan điểm nhưng tất cả phải vì mục tiêu chung là thành công của đội Việt Nam. Bản thân Quý Phước tôi thấy vẫn sinh hoạt, tập luyện vui vẻ, hòa đồng cùng mọi người. Ban đầu khi tôi đến Mỹ, HLV Tấn Quảng và Quý Phước vẫn muốn ở Mỹ tập luyện nhưng sau đó lại tỏ ý định về nước sau đó sang Trung Quốc tập huấn. Tôi biết HLV Tấn Quảng và bản thân Quý Phước đang đứng trước áp lực lớn sau những sự việc vừa qua. Đây là thời điểm đừng tạo quá nhiều áp lực để Quý Phước tập trung vào chuyên môn nhằm thể hiện mình.

Vậy giải pháp để giúp Quý Phước nâng cao trình độ đồng thời tháo gỡ vướng mắc ở đội tuyển?

Theo tôi có 2 giải pháp sau: thứ nhất là giải quyết các nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn để Quý Phước ở Mỹ tập luyện và thi đấu 2 giải quốc tế mà tuyển bơi đã đăng ký cho anh vào tháng 5 cũng tại Mỹ; thứ hai cho Phước về VN để sang Trung Quốc tập huấn theo nguyện vọng của VĐV này. 2 giải pháp này tôi đã báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục TDTT xem xét, giải quyết.

Quỳnh Anh (thực hiện)