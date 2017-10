Đường đời đầy nước mắt của cựu 'nữ hoàng điền kinh' Vũ Bích Hường

“Giờ thì ngày nào tôi cũng đi tìm HCV” "Ngày nào với tôi cũng là đi tìm HCV khi tự tập đi lại, leo cầu thang, làm việc nhà" - Ảnh: Lê Nam "Ngày nào với tôi cũng là đi tìm HCV khi tự tập đi lại, leo cầu thang, làm việc nhà" - Ảnh: Lê Nam Những ngày này, sáng nào Bích Hường cũng được một chị bạn chở từ khu đô thị Việt Hưng sang phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm để bấm huyệt ở gan bàn chân. Mỗi lần bấm huyệt mất 200.000 đồng, nhưng ơn trời, chị cảm nhận rõ rệt sự tiến triển hàng ngày ở đôi chân. Chân trái căng lên, đau dữ, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy nó đã có cảm giác. Mấy hôm nay, Bích Hường đã bỏ nạng ra được, có thể vịn cầu thang, tự đi lên xuống 3 tầng khu chung cư. Chị nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dù những khi ngồi xuống phải rất khó nhọc, làm rất chậm. Lan can cầu thang khu nhà ở xã hội cứ cứ sáng bóng lên, ghi dấu “hành trình tìm HCV” mỗi ngày của người phụ nữ can đảm. Cuộc sống phía trước còn rất gian truân, khi bây giờ căn nhà chị và các con sinh sống còn đang nợ 279 triệu đồng. Mỗi tháng, chị không thể xoay đâu ra 7,6 triệu đồng tiền trả góp. May mắn, hiện giờ Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, bộ môn điền kinh vẫn hỗ trợ chị chi phí điều trị, để nguyên chế độ lương, bảo hiểm cho chị. “Con trai út vừa được chứng chỉ tiếng Anh, cháu thích đá bóng và thương mẹ nhiều hơn. Con dâu cả đang có bầu đứa cháu nội thứ 2, từng đó thứ đủ cho tôi thêm lạc quan. Làm sao mình có thể ngã được, khi có bao người yêu thương mình như thế”, hình như Bích Hường lại khóc.