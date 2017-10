Dương Khắc Linh 'bầm dập' với trượt tuyết

Dương Khắc Linh sinh năm 1980 tại Philippines, lớn lên ở Hà Lan. Anh nhận bằng cử nhân, thạc sĩ nghệ thuật tại Trường Utrecht ở Hilversum, Hà Lan.

Anh từng sáng tác ca khúc RnB và hiphop cho một số ca sĩ ở Hà Lan, Pháp, Mỹ. Năm 2007, anh bắt đầu làm việc với Hồ Ngọc Hà trong vai trò người sản xuất âm nhạc và sau này là người giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.