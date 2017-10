Dương Thanh Trúc: “ngày hôm nay như trong… giấc mơ”

Cách đây vài ngày, anh Huỳnh Hữu Chí - HLV “ruột” của nhà vô địch SEA Games 25 Dương Thanh Trúc báo tin vui: “Thằng Trúc vừa mua được miếng đất be bé với giá 70 triệu đồng ở huyện Hóc Môn rồi. Nó đang cố gắng thi đấu có thành tích để kiếm tiền cuối năm xây nhà, giúp gia đình thoát cảnh ở trọ. Anh em ai cũng mừng cho nó”...

Hôm chúng tôi ghé thăm “nhà” Thanh Trúc ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), chàng lực sĩ này lúi cúi sửa sang đồ đạc. Gọi là nhà cho nó sang chứ nhiều năm sống ở Sài Gòn, gia đình Thanh Trúc chỉ đi thuê nhà ở trọ, căn nhà 20m2 hiện tại cũng không ngoại lệ. Hơn ai hết Thanh Trúc nếm đủ mùi cơ cực mà mình trải qua nhưng nhắc đến hoàn cảnh gia đình, anh chỉ biết nhìn về phía mẹ mình. “Mẹ cùng với bà ngoại còn khổ hơn tui gấp trăm nghìn lần”, Thanh Trúc nói.

Mẹ anh, bà Dương Thị Hoa, bùi ngùi kể: “Hồi còn sống ở Gò Vấp trong xóm nhỏ gần chùa Nghệ Sĩ (nay thuộc phường Thới An, Q.12), tôi buôn bán đủ đường để nuôi con nhưng cũng không thoát khỏi cảnh khổ. Cả nhà dắt nhau về Long Khánh sống 5 năm lại quay lên Sài Gòn”. Sửa lại cặp kính, bà Hoa nói tiếp: “Nhà nghèo quá, ít thời gian chăm sóc nên Trúc lăn lóc sống. Được cái thể chất khỏe nên không bệnh tật gì. Trời nuôi nó lớn chứ tôi có nuôi đâu. Thiếu thốn nhưng cho gì ăn nấy, không đòi hỏi. Bây giờ về nhà ăn cơm chỉ với mấy miếng bầu luộc đâm nước mắm cũng vui vẻ. Khi đau ốm thằng Trúc cũng không khóc không nói. Tôi còn nhớ có lần bị gai to đâm lút vào gót chân, đến lúc mưng mủ lên, vết thương lan to lòi cả gai ra, phải nhón chân đi tập tễnh tôi mới biết”. Cũng muốn cho con ăn học cho biết chữ, bà Hoa nhiều lần đưa con đến trường. Nhưng rồi chả hiểu sao, mỗi khi giao con xong trở về đi làm, bà Hoa lại thấy Trúc đứng đằng sau lưng.

Duyên cử tạ đến với Thanh Trúc trong dịp tình cờ. Một lần tới phòng tập thể hình ở Thới An (quận 12) chơi, Thanh Trúc gặp cựu tuyển thủ QG Nguyễn Quốc Hải. Được Quốc Hải gợi ý đi tập cử tạ, Thanh Trúc nhận lời ngay. Lúc đó cu cậu không nghĩ tập để thành danh, để đoạt huy chương này, huy chương nọ mà vì được nghe nói nếu đi tập chăm chỉ, được vào tuyến đào tạo chính quy sẽ được trợ cấp. “Khi đó làm ra tiền bằng công sức của mình để không là gánh nặng của gia đình là tôi vui rồi”, Thanh Trúc nói. Tuy nhiên, muốn kiếm tiền bằng công sức cũng khó bởi mới đi tập được vài ba bữa, anh chàng lại tính chuyện nghỉ vì “đi tập xa quá mà không có xe”. Biết chuyện, Quốc Hải mang tặng Trúc chiếc xe đạp cũ. Chính chiếc xe đạp cà tàng đó đã đưa Trúc trở lại với cử tạ để rồi anh có được ngày lên đỉnh vinh quang.

Thành công không đến sớm với Thanh Trúc bởi hơn 9 năm theo cử tạ, anh chỉ “thăng hoa” khi đoạt ngôi vô địch QG liên tiếp trong hai năm 2008-2009. Được vào danh sách tham dự SEA Games 25 nhưng Thanh Trúc không hề nằm trong kế hoạch vàng của thể thao Việt Nam. Những ngày trên đất Lào (SEA Games 25), trước khi Thanh Trúc thi đấu mọi hy vọng dồn hết vào Hoàng Anh Tuấn. Ấn tượng nhất với chúng tôi là sau khi thất bại, Hoàng Anh Tuấn khóc tức tưởi trong vòng vây của phóng viên trong khi HLV, trưởng bộ môn ngồi phân tích sai lầm của Hoàng Anh Tuấn. Lúc đó Thanh Trúc đã tiến về phía Hoàng Anh Tuấn, nắm tay đồng đội kéo ra ngoài và nói như quát vào tai Hoàng Anh Tuấn vốn đang trong cơn tuyệt vọng: “Thôi bỏ đi, thua lần này phục thù lần sau. Khóc làm gì?”. Lạ kỳ thay ngày hôm sau chính Thanh Trúc là người gây bất ngờ lớn khi đoạt HCV hạng cân 77kg, cứu vãn chỉ tiêu vàng cho cử tạ Việt Nam.

Chàng trai 26 tuổi này đang tập luyện cật lực tại nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (TP.HCM) để thực hiện mục tiêu lớn nhất là có thành cao tại Asiad diễn ra vào tháng 11 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Hoàng Quỳnh