Eximbank TP.HCM đoạt cú ăn ba

Đội đua Eximbank TP.HCM đoạt cả 3 danh hiệu cao nhất tại giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2012 kết thúc hôm qua tại Hậu Giang.

Chặng đua cuối cùng Hà Tiên - Hậu Giang không có bất ngờ khi giành chiến thắng là các tay đua không tranh chấp thứ hạng chung cuộc. Do đó danh hiệu áo vàng tổng sắp dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất tại giải thuộc về Trương Nguyễn Thanh Nhân (Eximbank TP.HCM) ít hơn 8 giây so với người xếp nhì Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang). Trong khi đó, đồng đội Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM) bảo vệ thành công áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt nhất khi đoạt 123 điểm. Đội Eximbank TP.HCM đoạt luôn danh hiệu đồng đội chung cuộc khi ít hơn 14 giây so với đội xếp hạng nhì là Domesco Đồng Tháp.

Những nỗ lực cá nhân giúp tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm thi đấu trong màu áo ADC Truyền hình Vĩnh Long đoạt áo trắng dành cho tay đua trẻ thi đấu xuất sắc nhất.

Hoàng Quỳnh

