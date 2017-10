F1 Grand Prix 2012: Chờ đợi “người tuyết” phá băng?

Khoảnh khắc bật tung nắp champagne mừng chiến thắng là thời khắc mà mọi tay đua F1 đều khao khát. Mùa giải 2012 lần lượt chứng kiến sự đăng quang qua từng chặng của các người hùng. Bảng xếp hạng tạm thời cho thấy Kimi Raikkonen của đội đua Lotus vẫn được xem là ẩn số đáng gờm. Đây là sự trở lại đáng ghi nhận của anh sau hai năm vắng bóng.

Áp lực từ danh hiệu

Mùa giải 2012 chứng kiến sự trở lại cùng lúc của 6 nhà vô địch, đáng chú ý là Kimi Raikkonen. Tay đua người Phần Lan này chưa bao giờ khiến giới chuyên môn dễ đoán cho những bứt phá mà anh đang âm thầm tính toán bởi phong cách thi đấu lạnh như băng của mình. Hiện tại, Fernando Alonso đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng cá nhân, vị trí thứ hai liên tục có những xáo trộn giữa Lewis Hamilton và Sebastian Vettel.Trong khi đó, Kimi Raikkonen vẫn đang âm thầm ở vị trí thứ ba. Chưa một lần nhất chặng, nhưng “người tuyết” đang thể hiện tính ổn định rất cao, điều mà khó có tay đua nào làm được sau 2 năm vắng bóng.

Trong làng F1, sự nể cả dành cho Kimi Raikkonen đôi khi không phải ở danh hiệu vô địch mà ở sự quyết đoán, tinh thần thi đấu cao thượng, không thích những tranh cãi ồn ào, phù phiếm. Trở lại làng đua năm nay, cũng như nhiều nhà vô địch khác, áp lực tâm lý là khá nặng nề. Nếu như các tay đua “vô danh” bước vào cuộc đua với tâm lý tương đối thoải mái thì những nhà vô địch mang áp lực lớn hơn rất nhiều dù mọi thử thách cho các tay lái là công bằng. Tất cả đòi hỏi sự phô diễn khả năng của một tay lái cừ sống cùng thử thách, chinh phục những đoạn đường được cho là khốc liệt nhất thế giới với vận tốc lên đến 340 km/h. Nếu như ở những đoạn cua gắt đòi hỏi kinh nghiệm lão luyện của một tay đua nhà nghề thì ở khoảnh khắc vượt mặt đối thủ trong tích tắc, đòi hỏi sự liều lĩnh đôi khi táo bạo của một tay đua sẵn sàng lăn xả, chấp nhận may rủi. Đây là lúc có khả năng xuất hiện những người hùng mới.



Người hùng Kimi Raikkonen (ở giữa) của đội đua Lotus

Sự tỉnh táo có làm nên chiến thắng?

Được đánh giá cao ở sự quyết đoán, lạnh lùng, khả năng tỉnh táo ở những tình huống gay cấn nhất, Kimi Raikkonen vẫn đang được hy vọng sẽ được gọi tên ở những chặng đua tiếp theo. Nếu ai hâm mộ tay đua này, sẽ thấy rằng ở anh có một sự chỉnh chu đến hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh xuất hiện, nhất là khi trang bị cho mình những vật dụng bảo hộ tốt nhất. Điển hình là với mũ bảo hiểm.

Mũ bảo hiểm theo đúng tiêu chuẩn của FIA phải được cấu tạo từ 17 lớp vật liệu, chịu được sức nóng 8000C trong vòng 45 giây. Đó là riêng về những thông số kỹ thuật nhưng mỗi tay đua có quyền đầu tư cho mình chiếc mũ xứng tầm hơn thông qua việc đặt hàng từ những hãng mũ hàng đầu. Là một người tỉ mỉ, Kimi vốn rất biết cách tạo cho mình phong cách riêng.

Nhưng một câu hỏi đơn giản được đặt ra là, có sự bảo vệ nào mang đến sự thoải mái cho da đầu, mái tóc các tay đua khi phải chịu nhiệt độ cao và áp lực đè nén liên tục? Không sự trang bị nào hoàn hảo bằng chính sự trang bị của bản thân các tay đua để đảm bảo “chân tơ kẽ tóc” được bảo vệ hoàn hảo theo đúng nghĩa đen. Sự bảo vệ này giống như chiếc mũ bảo hiểm vô hình nằm trong bí quyết riêng của mỗi tay đua. Hơn ai hết, Kimi Raikkonen ý thức rõ điều này.



Sự bảo vệ tuyệt đối là yếu tố tạo nên sự thành công cho các tay đua

F1 không phải là đường đua an toàn để đảm bảo vị trí vô địch bền vững cho một tay đua qua các năm mà nó là đường đua luôn hoan nghênh những bứt phá mới. Tay đua chiến thắng chặng này chưa hẳn giữ được tinh thần thi đấu tốt nhất cho những chặng sau. Do đó, Kimi Raikkonen, tay đua vô địch được xem là có vị trí an toàn qua những chặng đua đang được kỳ vọng sẽ lập nên kỳ tích như ở mùa giải 2007 nhờ những bí quyết riêng mà anh đang sở hữu. (Hoàng Nam)

F1 và những kỷ lục: 1,4: số giây trung bình để hãm 1 chiếc xe F1 đang lao với vận tốc 100 km/h. 70: vận tốc (km/h) trung bình của xe khi vào khúc cua. 600: số kcal năng lượng mà mỗi tay đua tiêu hao mỗi chặng 800: số lần phanh trung bình của 1 tay đua trên suốt chặng đua. 3.000: số vòng bánh xe có thể quay trên 1 phút khi xe đạt tốc độ cao nhất.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

>> Lotus tăng tốc trong “cuộc chiến” bảo hộ tuyệt đối cho các tay đua F1 trong mùa giải 2012

>> Tay đua F1 Hamilton “dứt tình” với McLaren

>> Cuộc chơi F1 của Singapore

>> Cựu tay đua F1 giành HCV Paralympic 2012

>> Từ tay đua F1 trở thành VĐV dự Paralympic