FIFA trừng phạt hàng loạt quan chức LĐBĐ Caribbean

Theo đó, Franka Pickering (Chủ tịch LĐBĐ British Virgin Islands) bị cấm hoạt động liên quan đến bóng đá trong 18 tháng và nộp phạt 500 franc Thụy Sĩ (560 USD). Chủ tịch LĐBĐ Jamaica Horace Burrell bị đình chỉ 6 tháng, trong khi Osiris Guzman (CH Dominican) và Ian Hypolite (St. Vincent and the Grenadines) cũng bị đình chỉ công tác 30 ngày và phạt 300 franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, Aubrey Liburd (British Virgin Islands), Hillaren Frederick (Chủ tịch LĐBĐ U.S. Virgin Islands) và Anthony Johnson (Chủ tịch LĐBĐ St Kitts and Nevis) cũng bị khiển trách, án treo và nộp phạt 242 euro, trong khi 6 quan chức khác thuộc các LĐBĐ Barbados, Trinidad & Tobago, Haiti, Jamaica bị cảnh cáo.

Quyết định trên được đưa ra sau khi FIFA tìm ra bằng chứng cho thấy những quan chức thuộc CFU đã nhận 40 ngàn USD trong một cuộc họp vào ngày 10 và 11.5 diễn ra ở Trinidad & Tobago để ủng hộ cho cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hammam trong cuộc bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch FIFA hồi tháng 6...

N.Khoa