Franklin làm dậy sóng đường đua xanh

Franklin mở đầu khá suôn sẻ khi cùng chia ngôi đầu với đồng hương Allison Schmitt ở nội dung 200m tự do nữ do có cùng thành tích 1 phút 53,72 giây, rồi tiếp đó tỏa sáng ở đường đua 100m tự do khi đoạt HC vàng với thành tích 52,80 giây. Chưa dừng lại đó, Franklin xuất sắc vượt qua kình ngư chủ nhà Anastasia Zueva để đoạt HC vàng ở nội dung 200m bướm với thành tích 2 phút 3,61 giây, sau đó chiến thắng ở nội dung 100m ngửa với thời gian 57,39 giây.



Ảnh: AFP

Trong khi đó, huyền thoại đường đua xanh Michael Phelps của Mỹ tạm an ủi với 2 HC vàng ở các nội dung thi đấu cuối cùng là 100m hỗn hợp cá nhân và 200m ngửa nam.

N.Khoa