Futsal VN thắng đậm Malaysia

Đội tuyển futsal VN dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý Sergio Gargelli đã tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải futsal Đông Nam Á đang tranh ở Bangkok (Thái Lan), sau khi đè bẹp đối thủ nặng ký nhất trong bảng là Malaysia đến 7-2 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào chiều qua.

Do từng thắng Malaysia đến 4-0 ở vòng loại futsal châu Á khu vực Đông Nam Á cách đây không lâu nên tuyển VN vào trận rất tự tin, liên tiếp ghi 2 bàn do công của Hoàng Giang và Thành Đạt. Nhưng sau khi thắng dễ, VN chơi có phần chùng xuống để Malaysia vùng lên gỡ 2-2. Lúc này, HLV Gargelli đã kịp xốc tinh thần cả đội và VN tiếp tục gia tăng cách biệt do Thành Đạt và Bảo Quân ghi để kết thúc hiệp một với tỷ số 4-2.

Không còn gì để mất, Malaysia nôn nóng dâng cao đội hình trong hiệp 2 nhưng vấp phải sự phòng ngự kiên cường của đội VN và càng chơi càng bế tắc. Tận dụng sự lúng túng của đối thủ, tuyển VN phản công chớp nhoáng để ghi thêm 3 bàn nữa vào những phút cuối do công của Quỳnh Toàn, Hoàng Giang và Trọng Thiện, kết thúc với chiến thắng giòn giã 7-2. Thắng trận này, tuyển VN đứng đầu bảng A với 4 trận toàn thắng, ghi 20 bàn, để lọt 4 bàn và sẽ gặp Indonesia ở bán kết vào ngày 25.4.

Anh Tú