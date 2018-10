Gần 10 tỉ đồng giải thưởng cho giải Vietnam CEO Forum Golf Tournament

Đây là giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động trước thềm sự kiện thường niên Vietnam CEO Forum 2018 (VCF 2018) với chủ đề “CEO 4.0: Lướt trên cơ hội hay Chìm trong thách thức” và cũng là sân chơi dành cho tất cả golfer nam và nữ là doanh nhân trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó đây cũng là dịp cho các golfer thỏa niềm đam mê và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, qua giải đấu này các golfer còn đóng góp vào “Quỹ Tấm Lòng Vàng Doanh Nhân Trẻ TP.HCM” nhằm chung tay cùng cộng đồng thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” tốt đẹp qua các hoạt động như đền ơn đáp nghĩa Mẹ Việt Nam Anh Hùng, hỗ trợ chi phí học tập, khuyến khích trẻ em nghèo yên tâm đến trường, hỗ trợ các hoạt động hướng nghiệp, chăm sóc các trẻ em khuyết tật, mồ côi, các hoàn cảnh kém may mắn...

Giải đấu này sẽ có 5 bảng đấu được xếp theo điểm Handicap của các golf thủ và sẽ tranh tài với tổng giải thưởng lên rất cao gần 10 tỉ đồng gồm các giải thưởng như vô địch điểm tổng (Best Gross), 3 người đoạt vị trí cao của mỗi bảng đấu, 8 giải kỹ thuật gồm: 4 giải Near Pin, 2 giải Longest Drive và 2 giải Accurate Drive. Giải thưởng Hole In One cũng sẽ rất hấp dẫn với 1 Xe Audi A4, 1 Căn hộ Iris Charmington, 1 căn hộ Him Lam Phú An, 1 bộ gậy Honma, 1 đồng hồ Patek Philippe và 1 gói chăm sóc sức khỏe DHA.

Minh Thắng