Gary Speed tự sát

Cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Anh và HLV của tuyển quốc gia Xứ Wales Gary Speed đã treo cổ tự tử ở tuổi 42. Liệu có điều gì uẩn khúc đằng sau cái chết bất ngờ này?

Theo tiết lộ ban đầu của cơ quan điều tra, Gary Speed đã tự tử bằng cách treo cổ tại nhà riêng của mình ở Huntington, một vùng ngoại ô ở Chester (Anh), giáp biên giới quê hương ông. Thi thể của Speed được phát hiện hôm 27.11 trong nhà để xe và sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát khẳng định không có nghi vấn trong vụ tự tử của Speed. Phát ngôn viên cảnh sát vùng Chester cho biết: “Chúng tôi không tìm ra được bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ giết người. Gia đình của Speed sau khi được chúng tôi thông báo cũng cho biết họ cần được bình yên vì đây là mất mát quá lớn. Speed để lại người vợ và 2 đứa con mới 13 và 11 tuổi”. Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn đặt nhiều nghi vấn trong vụ việc này khi Speed đang hạnh phúc cả trong công việc và gia đình bỗng nhiên chọn cách tự sát khó hiểu.



Gary Speed chỉ đạo tuyển Xứ Wales khi còn sống - Ảnh: Reuters

Gary Speed bắt đầu sự nghiệp ở CLB Leeds vào năm 1988 và nhận vai trò dẫn dắt tuyển Xứ Wales cách đây 11 tháng. Bằng tài năng của mình, Speed góp công lớn giúp Leeds đăng quang ở Ngoại hạng Anh mùa giải 1991 - 1992, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 1993. Sau đó ông chuyển đến Everon, rồi Newcatle, Bolton,... trước khi giã từ sự nghiệp vào năm ngoái ở CLB Sheffield United. Speed còn là một tượng đài ở tuyển Xứ Wales với 85 lần ra sân nhưng chưa một lần được tham dự Euro hay World Cup. Hàng ngàn người hâm mộ hôm qua đã xuống đường ở các quốc gia thuộc Vương quốc Anh để bày tỏ sự tôn trọng dành cho cầu thủ tài năng này.

“Tôi không thể tin được điều đó lại xảy ra. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Xứ Wales mà mọi cầu thủ và người hâm mộ hằng quý mến. Tôi đã rất vinh dự khi được sát cánh cùng anh ấy ở đội tuyển quốc gia. Cái chết này chắc chắn là bất thường. Tôi rất mong cơ quan điều tra tiếp tục xem xét và làm rõ vì một người như Speed không thể chọn cái chết lạ lùng như thế. Đó thực sự là một bi kịch của bóng đá Xứ Wales”, tiền vệ Ryan Giggs của M.U buồn bã nói trên các báo Anh ra hôm qua. “Speed là một tấm gương về sự chuyên nghiệp. Anh ấy là người luôn hướng đến chiến thắng theo cách cao thượng. Anh ấy sống rất mẫu mực, thương yêu vợ con và hết lòng với công việc cũng như chưa làm tổn thương bất kỳ ai. Thế thì tại sao lại như vậy?”, Gary Neville nói trong sự bàng hoàng. Các cựu danh thủ khác của Xứ Wales như Mark Hughes, Craig Bellamy cũng sững sờ về cái chết thương tâm và đều bày tỏ sự nuối tiếc đối với Gary Speed. Còn thủ môn Shay Given đã bật khóc khi mặc niệm trước trận Aston Villa gặp Swansea ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh.

Nhiều ý kiến cho rằng sự ra đi của Speed không loại trừ do những căng thẳng trong công việc khi không chịu nổi áp lực từ dư luận. Speed có công lớn trong việc vực lại hình ảnh Xứ Wales ở vòng loại Euro từ đầu năm 2011 sau 3 trận đại bại trước đó dưới thời HLV John Toshack, ông dẫn dắt đội thắng 3 trận và chỉ thua 2 trận trước Anh. Dù không có lỗi khi Xứ Wales không giành được ngôi nhì bảng G sau Anh để đá play-off, nhưng ông vẫn bị chỉ trích. Cũng có thông tin do ông bị bệnh nên thời gian gần đây rơi vào trạng thái trầm cảm và hay u uất. Trước đó, người hâm mộ Đức vừa phải chứng kiến vị trọng tài Babak Rafati đã tự cắt tĩnh mạch tự tử do mắc bệnh trầm cảm. Cách đây 2 năm, tuyển thủ quốc gia Đức là thủ môn Robert Enke đã chọn cách lao vào đoàn xe lửa để kết liễu cuộc đời cũng do trầm cảm. Tất cả đã gióng lên hồi chuông về việc ngày càng nhiều cầu thủ, HLV và trọng tài của bóng đá thế giới liên tục tự tìm cho mình con đường chết khi phải đối mặt với những vấn đề gây tổn thương trong cuộc sống.

Nguyên Khoa