Giải bơi các nhóm tuổi châu Á: Kình ngư Lâm Quang Nhật thắng lớn

Sau tấm HCB ở cự ly 1.500m tại SEA Games 29 tại Malaysia, Lâm Quang Nhật tiếp tục sang Uzbekistan tranh tài. Kình ngư TP.HCM đăng ký thi đấu 4 nội dung ở lứa tuổi trên 18 tuổi gồm 400m tự do, 400m hỗn hợp, 800m tự do và 1.500m tự do.

Ở cự ly 800m tự do, Lâm Quang Nhật tranh tài với các đối thủ đến từ Ấn Độ, Hồng Kông, Uzbekistan, Thái Lan. Anh cán đích đầu tiên với thành tích 8 phút 13 giây 13, đoạt HCV. Thành tích của Quang Nhật cũng phá kỷ lục của giải, kỷ lục cũ 8 phút 13 giây 41.

Ở cự ly 400m hỗn hợp, ngoài các đại diện của Ấn Độ, Thái Lan, Uzbekistan, Hồng Kông, có thêm Oman, Syria góp mặt cạnh tranh cùng Quang Nhật. Tuy nhiên tay bơi TP.HCM vẫn giành chiến thắng, đoạt HCV với thành tích 4 phút 28 giây 27. Bên cạnh đó, Quang Nhật còn đoạt thêm tấm HCB ở cự ly 400m tự do.

Tối nay, kình ngư 20 tuổi này tiếp tục tranh tài ở cự ly cuối 1.500m cũng là cự ly sở trường.

Trước SEA Games 29 vừa qua, Lâm Quang Nhật rơi vào những rắc rối không đáng có khi Ban huấn luyện tuyển bơi buộc anh cùng Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng đấu tuyển chọn ở cự ly 1.500m. Quang Nhật không đồng ý tham gia đấu chọn nhưng vẫn được đăng ký tham dự cự ly này ở SEA Games 29 và đoạt HCB, sau đồng đội Nguyễn Huy Hoàng.

Hoàng Quỳnh