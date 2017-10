Giải bóng chuyền giải thưởng lớn 2010: Sanest Khánh Hòa đòi nợ thành công

Chính những động thái này đã phần nào giúp Sanest Khánh Hòa tìm lại cảm hứng, và trong trận khai mạc giải bóng chuyền giải thưởng lớn tại Việt Trì (Phú Thọ) vào chiều qua, đội bóng phố biển đã thắng đậm tuyển TP.HCM 3-0 (25/18, 25/17, 25/18).

Trận thắng này mở ra cơ hội cho Sanest Khánh Hòa tranh chấp ngôi thứ với Hoàng Long Long An và Sao Vàng Biên Phòng để giành quyền vào bán kết với đối thủ bảng B gồm Thể Công, Đức Long - QK5, Tràng An Ninh Bình và QK9. Về nữ Thái Bình đã thắng Bình Điền Long An 3-0 mở ra cơ hội cho Giấy Bãi Bằng và Hải Dương. Bảng B, ngoài Thông tin Liên Việt Bank mạnh hơn, cả 3 đối thủ còn lại là VietsovPetro, Ngân hàng Công thương và Cao su Phú Riềng đều hy vọng ngang nhau. Tổng giải thưởng hơn nửa tỉ đồng, trong đó vô địch nam, nữ được 120 triệu đồng.

T.K