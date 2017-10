Giải bóng chuyền nữ VTV Cup: Chưa có bất ngờ

Các trận đầu tiên giải bóng chuyền nữ VTV Cup diễn ra ở Đắk Lắk chiều qua chưa nhiều gay cấn. Trong trận đầu tiên, VTV Bình Điền Long An vượt trội hơn hẳn so với tuyển trẻ Malaysia nên thắng dễ dàng 3-0.

Chỉ có trận giữa Vingroup - gồm các cô gái cao to đến từ Ukraine gặp CLB Suansunata - hạng tư Thái Lan là có phần kịch tính. Đội bóng châu Âu dù thể hình vượt trội nhưng do lối đánh đơn giản đã không tạo được đột biến trước các cô gái Thái nhỏ nhắn nhưng thi đấu rất khôn ngoan. CLB Suansunata liên tục dẫn trước 1-0, rồi 2-1, đẩy đối thủ Ukraine vào thế chống đỡ vất vả và phải mướt mồ hôi mới cân bằng được 2-2. Trong ván quyết định, nhờ thể lực tốt hơn, Vingroup thắng sát nút 15/13 để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Hôm nay, VTV Bình Điền Long An sẽ gặp CLB Suansunata lúc 14 giờ 30, còn Vingroup gặp tuyển trẻ Thái Lan lúc 19 giờ.

Đức Long