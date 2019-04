Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia: Cạnh tranh suất dự SEA Games 2019

Thể thức thi đấu cũng đã được thay đổi để chọn được những VĐV tốt nhất. Từ trước đến nay, giải bóng chuyền VĐQG đều thi đấu 2 vòng với danh sách các đội ở mỗi bảng cố định từ đầu. Thể thức này làm nhiều trận đấu nhàm chán do xuất hiện một số trận đấu thiếu tích cực dẫn đến kết quả không đúng thực lực.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN Lê Trí Trường xác định: “Kể từ mùa giải năm nay, thể thức thi đấu đã được thay đổi để các đội có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, tạo sự cạnh tranh bình đẳng và hấp dẫn nhất cho khán giả”.

Sau khi kết thúc vòng 1, các đội xếp hạng 1, 3, 5 của bảng A cùng với các đội xếp hạng 2, 4 của bảng B tạo thành bảng C; các đội còn lại đấu ở bảng D. Bảng C và D lại thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng 2, tổng hợp điểm cả hai vòng để chọn đội vào vòng chung kết và xếp hạng.

Sau khi kết thúc vòng 1 giải VĐQG, các đội đứng nhất và nhì của mỗi bảng sẽ được dự Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ. VĐV được dự cúp này sẽ thêm cơ hội thể hiện để các nhà tuyển trạch quốc gia "chấm điểm". Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa các đội và từng VĐV sẽ rất gay cấn ngay từ vòng 1.

Trong 4 bảng (bảng A tại Bắc Ninh và bảng B tại Ninh Bình), chỉ bảng B nam có đội Thể Công và Tràng An Ninh Bình dễ đi dự Cúp Hùng Vương khi trội hẳn so với Long An, Bến Tre và Bình Dương. Khó đoán nhất dành cho bảng A nam khi chỉ có Vĩnh Long yếu thế, 4 đội còn lại khá mạnh gồm hai nhà vô địch quốc gia gần đây nhất là Sanest Khánh Hòa (2017) và TP.HCM (2018), Biên Phòng và Hà Tĩnh.

Nhựt Quang