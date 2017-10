 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Chưa có bất ngờ

Hôm qua, vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG tiếp diễn. Ở bảng A tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Thể Công -Binh đoàn 15 (TC) thắng ĐKVĐ Sacombank Biên phòng với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của tay đập Thái Lan Uranan.

Tại bảng B ở Đắk Lắk, Sanest Khánh Hòa (KH) thắng sít sao trước Công an Phú Thọ (CAPT) với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn 1-2, và phải rất chật vật mới thắng sát nút 15/12 ở ván thứ 5 quyết định. Ở trận này, tuyển thủ Ngô Văn Kiều bên phía KH do vẫn chưa hoàn toàn sung sức nên thi đấu không đúng phong độ. Ở giải nữ, VTV Bình Điền Long An vượt qua PV Oil Thái Bình vởi tỷ số 3/1, còn nhà vô địch vòng 1 Ngân hàng Công thương thắng Phòng không - Không quân 3-0.



Ngọc Hoa (9) ghi điểm cho VTV Bình Điền Long An - Ảnh: Khả Hòa

Giải tiếp diễn hôm nay với 8 trận đấu, trong đó có 2 trận đáng chú ý giữa chủ nhà Maseco TP.HCM gặp đội vô địch vòng 1 Tràng An Ninh Bình (21 giờ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu), và Sanest Khánh Hòa gặp Long An (21 giờ tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk).

H.Quỳnh