Giải golf HREC mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 2019

Đây là giải chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 và tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho giới doanh nhân là hội viên của CLB Bất động sản TP. HCM (HREC) và các golfer là đối tác thân hữu. Mùa giải năm nay dự định sẽ thu hút hơn 144 golfer tham gia tranh tài.

Cơ cấu giải sẽ được chia thành 3 Bảng A, B, C theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố. Bảng A (HDC 0 -14); Bảng B (HDC 15-22); Bảng C (HDC 23-28). Ngoài ra, các giải kỹ thuật như Nearest to the pin & Longest Drive cũng sẽ được trao trong đêm gala trao giải diễn ra cùng ngày tại nhà hàng Diamond Place (15A, Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Tham gia giải golf lần này, các golfer sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng vô cùng giá trị và hấp dẫn, đồng thời cũng là dịp cho các golfer thử vận may với các giải Hole In One danh giá với giải thưởng cao như 02 xe hơi BMW