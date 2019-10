Giải golf HREC mừng ngày Doanh nhân Việt Nam kết thúc tốt đẹp

Đây là giải chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10 và tạo sân chơi lành mạnh, vui khỏe cho giới doanh nhân là hội viên của CLB Bất động sản TP.HCM (HREC) và các golfer là đối tác thân hữu. Mùa giải năm nay đã thu hút hơn 144 golfer tham gia tranh tài ở 3 bảng A (HDC 0 - 18), B (HDC 19 - 28), C (HDC 29 -36).

Kết quả chung cuộc: ông Mai Trọng Lưu nhất bảng A, ông Nguyễn Hồng Phúc nhất bảng B và bà Nguyễn Gia Bảo nhất bảng C; Giải Best Gross thuộc về ông Nguyễn Minh Tuấn.

Giải đã nhận được sự đồng hành của công ty CP đầu tư ĐT 24, công ty Fsmart, công ty Sunland Sài Gòn, công ty Sài Gòn 9, tập đoàn Tasmania & Partner, công ty CP Đầu tư TONA, công ty Cáp nhựa Vĩnh Khánh, công ty TTDECOR, công ty Nhà thép Đại Dũng, công ty CP Liên kết Doanh nghiệp Việt, công ty Điện lạnh Thành Tuân, công ty Vũng Tàu House, công ty Sao Bắc Đẩu, công ty Citireal, công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, công TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Ngọc Hà, công ty Trúc Anh Pharma, công ty TNHH MAY SHIN DONG, công ty Hoa 360, công ty Thành Công Mobile, công ty An Phước, công ty Sài Gòn Đẹp, công ty TMT Home Mart, công ty CP ô tô Trường Hải, tập đoàn TTC, công ty Điện Quang, công ty CP Giải pháp an ninh công nghệ Việt, công ty CP Thương Mại Xây Dựng SAICOM, công ty LG ELECTRONICS Việt Nam, công ty TNHH KNK Việt Nam, công ty CP Sâm Ngọc Linh.