Giải golf lớn nhất Việt Nam có giải thưởng 1,5 triệu USD

(TNO) Ngày 17.4, The Grand Hồ Tràm Strip đã họp báo công bố giải golf chuyên nghiệp thuộc hệ thống giải nhà nghề của Asian Tour sẽ diễn ra tại Hồ Tràn Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) từ ngày 3-6.12.

Đây là giải golf chuyên nghiệp lớn nhất từ trước tới nay diễn ra tại Việt Nam. Giải có giá trị giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD. The Grand Hồ Tràm Strip có sân golf The Bluffs, được thiết kế bởi golf thủ huyền thoại Greg Norman.



Dịp này, The Grand Hồ Tràm Strip cũng đã công bố đại sự thương hiệu của The Bluffs Hồ Tràm Strip là Robert Rock, golf thủ chuyên nghiệp mang nhiều giải thưởng đến từ Anh Quốc.



Robert Rock là người từng 2 lần chiến thắng giải golf thuộc hệ thống giải golf danh giá châu Âu. Các thành tích ấn tượng nhất của Rock cho đến nay là đánh bại Tiger Woods và Rory McIlroy, giành chức vô địch Abu Dhabi Championship 2012 với 70 gậy.



Theo The Grand Hồ Tràm Strip, trong vòng 4 ngày diễn ra sự kiện, toàn bộ thông tin giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp ở 180 quốc gia.

Tin, ảnh: Nguyễn Long