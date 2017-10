Giải golf nữ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải golf chuyên nghiệp dành cho nữ được tổ chức tại TP.Đà Lạt từ ngày 22 đến 27.3.2016.

Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: T.A Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: T.A Giải được Hiệp hội golf nữ Hàn Quốc (KLPGA) và The Dàlat 1200 đồng tổ chức, đây là giải chuyên nghiệp nữ đầu tiên tổ chức tại Việt Nam của môn thể thao quý tộc này. Giải được Hiệp hội golf nữ Hàn Quốc (KLPGA) và The Dàlat 1200 đồng tổ chức, đây là giải chuyên nghiệp nữ đầu tiên tổ chức tại Việt Nam của môn thể thao quý tộc này.

120 nữ golf thủ chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc và Việt Nam sẽ cùng nhau tranh tài với tổng giá trị giải thưởng lên đến 420.000 USD. Giải được truyền hình trực tiếp 5 giờ mỗi ngày tại 5 quốc gia và phát sóng ở 8 quốc gia khác.

Ông Tang Kay Hwa, Giám đốc The Dàlat at 1200 hồ hởi cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo Giải golf nữ chuyên nghiệp The Dàlat at 1200 sẽ được tổ chức vào tháng 3 này. Đây là giải golf nữ chuyên nghiệp được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam và sẽ là một cơ hội tuyệt vời làm tăng thêm niềm yêu thích của mọi người đối với môn thể thao này, đây cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu thành phố Đà Lạt và dự án độc đáo của mình ra thế giới”.

Sân golf The Dàlat at 1200 đã mở cửa cho các thành viên kể từ tháng 9.2015, từng được nêu tên trong danh sách “52 nơi phải đến vào năm 2016” của New York Times, trong đó thành phố Đà Lạt đứng ở vị trí thứ 30. Đây là sân golf 18 lỗ par 73 nằm gọn trong thung lũng Đạ Ròn, chỉ cách sân bay Liên Khương 15 phút di chuyển. Nhiệt độ tại đây luôn ổn định từ 18-25 độ C nên golf thủ có thể chơi quanh năm.

Được biết, The Dàlat at 1200 được phát triển bởi Tập đoàn Centurion của Singapore, nhà phát triển bất động sản với nhiều dự án đa dạng khắp châu Á - Thái Bình Dương.

