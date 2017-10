Giải golf từ thiện

Trong giải đấu diễn ra hôm qua tại sân golf Thủ Đức, tay golf Oh In Yeul đã xuất sắc đoạt giải hole - in - one với phần thưởng là chiếc GM Daewoo (Cruze 1.8 RTZ) trị giá gần 30 ngàn USD.

* Giải quần vợt Phú Mỹ Hưng 2010 khởi tranh hôm qua tại cụm sân quần vợt Wonderland (Quận 7, TP.HCM). Kết quả đáng chú ý ở bảng chuyên nghiệp: Đơn nam: Thái Luận (Tanimex TP.HCM) thua Hoàng Hiếu (tuyển trẻ QG) với tỉ số 0-2 (3/6, 3/6), Hoàng Hải (Bình Dương) thua Công Tiễn (tuyển trẻ QG) 1-2 (6/3, 4/6, 6/7); đơn nữ: Kim Ngân (Quân đội) thắng Minh Trang (Tanimex TP.HCM) 2-0 (6/0, 7/5), Bội Ngọc (Tanimex TP.HCM) thắng Tú Quỳnh (Tanimex TP.HCM) 2-0 (6/0, 6/0).

H.Q