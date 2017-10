Giải golf từ thiện Báo Công An TP.HCM 2010

Giải do Báo Công An TP.HCM, Đoàn luật sư TP.HCM và Việt Ba Media tổ chức với sự tham dự của 144 VĐV thi đấu các bảng A, B, Lady, Callaway và các giải kỹ thuật. Có 4 giải hole in one trị giá 132 ngàn USD và nhiều giải thưởng giá trị khác. Năm rồi, giải đã tổ chức thành công, tặng xe cứu thương cho đồng bào huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) trị giá 500 triệu đồng.

T.K