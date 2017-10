* Giải lướt ván buồm VN Fun Cup lần thứ 11 - 2010 do Sở VH-TT-DL Bình Thuận và CLB Jibe’s Beach tổ chức sẽ diễn ra tại Mũi Né, Bình Thuận từ 29 - 30.1 với sự tham dự của nhiều đội lướt ván chuyên nghiệp trên thế giới. Tổng giải thưởng 150 triệu đồng. (T.K)

* Đội Đồng Tâm Long An đã thắng đương kim vô địch Singapore League SAAFC 2-0 trong trận giao hữu chiều qua trên sân Long An. Cả 2 bàn thắng chia đều cho 2 hiệp do công của tiền đạo Tshamala ghi. Trận này, ĐTLA có sự phục vụ của chân sút U.23 Phan Thanh Bình chuyển về từ HAGL. Ngày 15.1, đội SAAFC sẽ gặp Navibank Saigon trên sân Thống Nhất. (Đ.Tùng)