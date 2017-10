Giải Olympic trẻ thế giới: Thanh Thảo giành HCB

>> Thạch Kim Tuấn làm nên lịch sử

Sau ba ngày tranh tài đoàn thể thao VN giành được 1 HCV của lực sĩ Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ; 1 HCB, 1 HCĐ của Thanh Thảo và Quốc Cường cùng ở nội dung teakwondo.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Nguyễn Thanh Thảo trở thành niềm hi vọng giành huy chương duy nhất của thể thao VN. May mắn trong bốc thăm đưa võ sĩ VN rơi vào một bảng đấu không quá mạnh. Do vậy, Thảo lần lượt vượt qua Bolivar Sara (Sao Tome & Principe); Rahma Ben Ali (Tunisia) để vào bán kết gặp Rahman Shafinas (Singapore).

Trong trận bán kết, Thanh Thảo gặp khó khăn từ áp lực khán giả Singapore cũng như những quyết định của trọng tài dành cho võ sĩ chủ nhà. Tuy nhiên, sau 3 hiệp đấu nghẹt thở Thanh Thảo đã giành quyền vào chơi trận chung kết với HCB trẻ thế giới 2010 Jade Jones (Vương quốc Anh).

Trước đối thủ quá mạnh trong trận chung kết, Thanh Thảo vẫn thi đấu ngoan cường để cuối cùng thúc thủ với tỷ số 6-9. Tuy thất bại nhưng đây cũng là thành tích quá ngoạn mục của “sếu vườn” đất Thái Nguyên, qua đó góp phần vào thành công chung của taekwondo VN tại đại hội.

Ở môn cầu lông, sau khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng trước Choe Hye In (Hàn Quốc), Zhakar Yelyzaveta (Ukraina) và Fukuman Naoko (Nhật Bản), Vũ Thị Trang giành ngôi đầu bảng H. Vào tứ kết, Trang gặp Clausen (Đan Mạch) và xuất sắc giành chiến thắng 2-0 để lọt vào bán kết gặp tay vợt Thái Lan Taerattanachai Sapsiree.

Qua ba ngày thi đấu, đoàn thể thao VN giành được 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Ngày mai (18.8), hai VĐV VN tiếp tục tranh tài là Trần Tâm Nguyện (điền kinh) và Vũ Thị Trang.

Thành Trung