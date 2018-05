Giải xe đạp truyền hình Bình Dương: Phan Hoàng Thái đoạt cú đúp áo đỏ và áo trắng

Đây là chặng đua được xem là rất hấp dẫn và có thể quyết định đến các danh hiệu của giải đấu. Bởi trong chặng đấu này, các tay đua phải vượt qua 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn.

Với những “chân đèo” được xem là tốt nhất ở Việt Nam như Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài hay Nguyễn Nhật Nam… BHL đội Dược Domesco Đồng Tháp đã đặt mục tiêu rất cao để chiếm lĩnh các danh hiệu của cuộc đua.

Tại đỉnh đèo Ngoạn Mục, dù để thua Ali Khademi (Bảo Vệ Thực Vật An Giang) ở đích đến, nhưng tại đỉnh Prenn thì tay đua trẻ Phan Hoàng Thái đã xuất đánh bại cả hai ngoại binh Ali Khademi và Sarda Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) để chiếm lấy chiếc áo đỏ của Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đang nắm giữ.

Sau những nỗ lực trên đèo, Phan Hoàng Thái đã không thể đánh bại hai tay đua người nước ngoài đang đầu quân cho An Giang và chỉ được về nhì. Tuy nhiên, thành tích này cũng đủ để cho tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp chiếm thêm chiếc áo trắng từ tay của Nguyễn Đắc Thời (Bảo Vệ Thực Vật An Giang).

Trong khi đó, tay đua Sarda Javier đã xuất sắc cán đích đầu tiên sau 3 giờ 35 phút 28 giây và chính thức “xé” áo vàng của đồng đội Nguyễn Đắc Thời.

Với sự xuất sắc của Phan Hoàng Thái cùng các đồng đội ở chặng đua này, Dược Domesco Đồng Tháp cũng đã vượt qua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang với khoảng cách 10 giây ở giải đồng đội.

Ngày mai 29.5, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ Đà Lạt về Bảo Lộc với cự ly dự kiến là 100 km và được đoán là khó có sự thay đổi trên bảng tổng sắp các danh hiệu.

Hoàng Quỳnh - Minh Tân