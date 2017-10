Giải xe đạp truyền hình TP.HCM năm 2016: Phía sau thành công của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang

Tuy không giữ được danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo đỏ và nhất đồng đội đến cuối giải, nhưng đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã để lại ấn tượng lớn tại giải xe đạp truyền hình TP.HCM năm 2016.

Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang mừng chiến thắng - Ảnh: Tú Uyên Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang mừng chiến thắng - Ảnh: Tú Uyên

Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã thắng lớn khi đoạt giải nhất đồng đội; giải 3 cá nhân cho Lê Ngọc Sơn; chiếc áo xanh danh giá thuộc về Nguyễn Thành Tâm - VĐV có thành tích đua nước rút tốt nhất giải năm nay. Ngoài ra còn có VĐV Nguyễn Hoàng Trọng xếp hạng 9, Trịnh Đức Tâm xếp hạng 10. Đặc biệt, với tinh thần thi đấu fair-play, đội còn nhận được giải phong cách từ ban tổ chức.

Thành tích trên đến từ chính thực lực các tay đua đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, tiếp đến là công tác hậu cần chu đáo về dinh dưỡng, phục hồi thể lực cùng những hoạt động xã hội ý nghĩa giúp thả lỏng tinh thần sau mỗi chặng đấu.

Tinh thần fair-play

Các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã được cả đoàn đua nể phục về tinh thần thi đấu fair-play khi ở chặng vòng quanh TP.Quy Nhơn (Bình Định) ngày 24.4, hai tay đua An Giang đã va vào nhau té ngã. Tai nạn này khiến đoàn đua bị tách thành 2 nhóm về đích cách nhau 3 giây. Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang được lợi khi có 2 VĐV ở nhóm đầu nên vươn lên giành ngôi tổng sắp đồng đội sau 11 chặng. Tuy nhiên sau đó, một số đội khiếu nại lên BTC cho rằng vì sự cố té xe mà An Giang được lợi. Sau đó, dù Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung khẳng định, đã làm đúng luật vì tai nạn là một phần của thi đấu. Trường hợp này, tính khoảng cách cũng được mà không tính cũng không sai. Tuy nhiên, để tăng sự đồng thuận, BTC đã trao lại quyền quyết định cuối cùng cho đội Gạo Hạt Ngọc Trời. Với tinh thần hào sảng miền Tây, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã vui vẻ đồng ý để trọng tài trừ đi 3 giây của đội mình dù quyết định này khiến họ mất ngôi đầu bảng tổng sắp đồng đội.

HLV Thanh Liêm nói: “Trên đường đua, dù phải cạnh tranh quyết liệt vì màu cờ sắc áo nhưng sau khi đến đích thì HLV, VĐV các đội là anh em, đồng nghiệp vui vẻ với nhau. Chúng tôi chấp nhận đề nghị thay đổi kết quả của các đội để mọi người cảm thấy thoải mái, công bằng. Hơn nữa thắng, thua phải bằng thực lực, đội không hề muốn mang tiếng ăn may”. Hành động trên của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của giải.

Phía sau thành công

Nói về bí quyết chiến thắng của đội nhà, HLV Thanh Liêm cho biết, một cuộc đua dài, sức khỏe VĐV rất quan trọng. Trước giải cần phải có tập huấn. Vào giải thì phải cực kỳ xem trọng đến thực phẩm, thực phẩm chức năng hỗ trợ. Sau mỗi chặng, ban huấn luyện phải làm mọi cách để các VĐV phục hồi sức khỏe. Theo HLV Liêm, có 3 tố chất rất quan trọng tạo ra năng lượng cần thiết khi đạp xe là chất tinh bột (carbohydrate), chất béo (fats), và chất đạm (protein). Bột có nhiều trong gạo, nếp, mì ống, khoai tây... cung cấp năng lượng cho những cơ bắp làm việc ở cường độ cao khi leo đèo, nước rút... Chất béo có trong cá, dầu ăn, đậu phộng... cung cấp năng lượng cho cơ bắp khi ở cường độ thấp hơn. Chất đạm có trong thịt bò và gà, giúp duy trì và phục hồi thể lực.

HLV đội Gạo Hạt Ngọc Trời còn “bật mí” và khẳng định “bí kíp” khá lạ có ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích đội là tích cực hoạt động xã hội. Đội của HLV Thanh Liêm đã trao tặng đến 3 tấn gạo Hạt Ngọc Trời cho người nghèo trên suốt hành trình từ bắc vào nam. “Chúng tôi là đội đua thuộc Tập đoàn Lộc Trời - đơn vị đạt Top 3 gạo ngon thế giới - nên món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi có thể tranh thủ đề xuất tặng người nghèo là gạo. Hoạt động này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với bà con mà còn giúp VĐV cảm thấy ấm lòng, thả lỏng tinh thần để thi đấu tốt hơn”, HLV Thanh Liêm nói.

Tập Đoàn Lộc Trời