Giải xe đạp truyền hình TP.HCM: Những cuộc lật đổ ngoạn mục

Chặng đua này là thách thức cực lớn với các tay đua với 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn. Nhưng ngược lại đây sẽ là cơ hội rất lớn để các tay đua leo đèo giỏi tung cú đánh quyết định. Trước chặng đua này, nguy cơ bị “xé” áo vàng của Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) đã được cảnh báo khi anh chỉ hơn 41 giây so với người xếp nhì Alex Ariya Phounsavath (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) và 1 phút so với Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Nhưng khả năng leo đèo cừ khôi của Phounsavath và Ngọc Sơn cùng những đồng đội rất mạnh mới là ứng viên thực sự cho danh hiệu áo vàng chung cuộc.

Ở cuộc chiến giành ngôi nhất đồng đội cũng vậy khi Quân khu 7 dẫn đầu với khoảng cách 40 giây so với Anh văn Hội Việt Mỹ và 2 phút 17 giây so với Dược Domesco Đồng Tháp. Nhưng 2 đối thủ phía sau mới thật sự là ứng viên sáng giá. Diễn biến chặng đua này rất hấp dẫn khi các đội đều có chiến thuật riêng. Trong khi đội Bike Life Đồng Nai cố gắng giúp sức cho Nguyễn Văn Dương bảo vệ áo vàng, thì Quân khu 7 cắn răng đeo bám giữa muôn trùng vây tấn công của 3 đội chơi đèo hay nhất là Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.



Trước những tấn công dồn dập trong đoạn đường đèo từ những đội mạnh, áo vàng Nguyễn Văn Dương đã phải bị rớt lại và Quân khu 7 cũng không đủ quân số để giữ ngôi nhất đồng đội. Với khả năng leo đèo rất tốt, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) về nhì đèo Ngoạn mục và nhất đèo Prenn đã chính thức khoác lên mình chiếc áo đỏ-vua leo núi. Trong khi đó cuộc chiến dành áo vàng cùng ngôi vô địch đồng đội chỉ thực sự diễn ra ở đèo Prenn.



Có đến 5 tay đua trong tốp đầu khi vào đèo Prenn nhưng bị bào mòn thể lực vì ra sức hỗ trợ Alex Ariya Phounsavath lấy áo vàng, các tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM dần rớt lại trước sức tấn công của đối thủ. Ở những km cuối, Alex Ariya Phounsavath phải một mình chống lại các cuộc tấn công của Lê Ngọc Sơn, Loic Desriac nhưng anh vẫn đeo bám thành công về đích và đánh chiếm thành công áo vàng của Nguyễn Văn Dương bởi tay đua này bị bỏ lại rất xa phía sau.

Trong khi đó Dược Domesco Đồng Tháp xứng danh vua leo núi của làng xe đạp Việt Nam bởi ngoài danh hiệu áo đỏ của Phan Hoàng Thái họ có đến 3 tay đua trong tốp đầu về đích nên đoạt luôn ngôi nhất đồng đội của Quân Khu 7. Hơn nữa tay đua Nguyễn Nhật Nam của đội này cũng soái ngôi áo trắng của Nguyễn Văn Dương. Danh hiệu áo xanh vẫn thuộc về Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM). Ngày mai (28.4) diễn ra chặng đua quanh hồ Xuân Hương dài 51 km.

Minh Tân