Giải xe đạp truyền hình TP.HCM: VUS TP.HCM bỏ đồng đội giữ áo vàng

Chặng 15 giải xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra sáng nay từ Nha Trang đi Phan Rang với chiều dài 130 km đã không làm thay đổi các danh hiệu cá nhân nhưng biến động lớn ở đồng đội.

VUS TPHCM (áo đỏ) ra sức bảo vệ cho áo vàng Nguyễn Trường Tài VUS TPHCM (áo đỏ) ra sức bảo vệ cho áo vàng Nguyễn Trường Tài

Đang xếp nhất ở nội dung đồng đội khi ít hơn đối thủ xếp hạng nhì Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đến 31 giây nhưng HLV Đỗ Thành Đạt cùng các tay đua VUS TP.HCM quyết định buông nội dung này để tập trung cho danh hiệu danh giá nhất cuộc đua là áo vàng.

Chọn thứ quý giá nhất là áo vàng nên ở chặng đua sáng nay, các tay đua VUS TP.HCM chấp nhận để các tay đua của các đội cạnh tranh nội dung đồng đội là Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp lần Quân khu 7 tách tốp ra đi với điều kiện đây là những tay đua không tranh chấp áo vàng với Nguyễn Trường Tài. Nỗ lực của nhóm tay đua đi đầu, trong đó Hồ Hoàng Sơn (Vĩnh Long) 1 mình thoát đi cán đỉnh đèo Vĩnh Hy. Sau đó nhóm tay đua này bị bắt lại và nhóm tay đua khác bứt phá thành công về đích.

Hồ Hoàng Sơn (Vĩnh Long) chinh phục đèo Vĩnh Hy đầu tiên Hồ Hoàng Sơn (Vĩnh Long) chinh phục đèo Vĩnh Hy đầu tiên

Sau 3 giờ 28 phút 21 giây tranh tài với tốc độ trung bình 37,437 km/h, tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) xuất sắc cán đích đầu tiên tại Phan Rang với thành tích và có dịp ăn mừng “kiểu nhà binh”. Nguyễn Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) về nhì và Quàng Văn Cường (Hà Nội) về hạng ba.

Hơn 1 phút sau, tốp đông với áo vàng Nguyễn Trường Tài (VUS TP.HCM), áo xanh Nguyễn Thành Tâm Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), áo đỏ Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) mới về đích. Do nhóm tay đua đi đầu bị bỏ xa trong cuộc chiến giành các danh hiệu cá nhân nên 3 tay đua này vẫn giữ vững danh hiệu áo vàng, áo xanh và áo đỏ. Ở nội dung đồng đội, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vượt qua VUS TP.HCM chiếm ngôi đầu.

Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) xuất sắc về nhất chặng 15 Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) xuất sắc về nhất chặng 15

Ngày mai, các tay đua tranh tài chặng 16 từ Phan Rang lên Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km. Đây là chặng đua mang tính quyết định đến các danh hiệu bởi các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn đầy gian khó.

Bài, ảnh: Minh Tân