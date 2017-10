Giám đốc Trung tâm Nhổn: ‘Chúng tôi không lấy bữa ăn của VĐV để kinh doanh’

“VĐV bức xúc là chuyện bình thường”

Theo ông Nguyễn Anh Minh - phụ trách báo chí của Trung tâm HLTTQG Nhổn, những bức xúc, than phiền của các VĐV có thể có những lý do, do bị tập luyện nặng, mệt, bữa ăn chỉ có 1 vấn đề nhỏ, VĐV có thể cũng phê bình.

“Trước có hòm thư góp ý, chúng tôi có nghe VĐV nói cơm hôm nay thế này, thế khác, chúng tôi điều chỉnh. Sau này không thấy ai góp ý gì cả. Mà, khi tập về muộn, bị HLV mắng, VĐV bức xúc, trút giận về bữa ăn là chuyện bình thường”, ông Nguyễn Anh Minh nói.

Ông Phí Ngọc Tuấn, trưởng phòng dinh dưỡng Trung tâm HLTTQG Nhổn - Ảnh: Lê Nam Ông Phí Ngọc Tuấn, trưởng phòng dinh dưỡng Trung tâm HLTTQG Nhổn - Ảnh: Lê Nam

Còn theo ông Phí Ngọc Tuấn, trưởng phòng dinh dưỡng Trung tâm HLTTQG, cho biết, ở thời điểm đầu tháng 8.2015, Trung tâm HLTTQG Nhổn phục vụ bữa ăn cho khoảng 200 VĐV, cho khoảng 12 bộ môn, cả đội tuyển và tuyển trẻ (taekwondo, bắn súng, cầu mây, cử tạ, cầu lông, điền kinh, bắn cung, silat, bóng chuyền. HLV cũng ăn ở đây, nhưng không ăn buffet mà ăn theo mâm.



Chế độ đang được áp dụng tại đây: VĐV đội tuyển 200.000 đồng/ngày, 3 bữa sáng trưa tối có giá tương đương 30.000 đồng-75.000 đồng-75.000 đồng, “còn 20.000 đồng để VĐV tự mua nước uống, thuốc bổ”.



VĐV tuyển trẻ 150.000 đồng/ngày, các bữa ăn sáng/trưa/tối có giá 30.000 đồng-50.000 đồng-50.000 đồng, còn 20.000 đồng để VĐV tự mua thuốc bổ, nước uống.



VĐV cấp cao trọng điểm hiện tại có chế độ ăn 400.000 đồng/ngày, 3 bữa ăn là 40.000 đồng-120.000 đồng-120.000 đồng, 20.000 đồng VĐV được giữ để mua trái cây…