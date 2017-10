Gian nan tìm vé dự Olympic 2016

Đã từng có 18 vận động viên VN của 11 môn đoạt vé chính thức dự Olympic London 2012, nhưng ở kỳ Olympic 2016 số lượng vận động viên của chúng ta “đi vào” bằng cửa chính có thể sẽ ít hơn rất nhiều.

Nguyễn Thị Huyền gặp khó khăn trong việc tìm suất tham dựOlympic 2016 - Ảnh: Khả Hòa

Tổng cục TDTT đã đặt ra kế hoạch sẽ có khoảng 15 - 18 vận động viên (VĐV) ở 11 đến 13 môn đoạt vé chính thức, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có vỏn vẹn 3 suất thuộc về Nguyễn Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quốc Cường (bắn súng).

Trên thực tế, có một vài VĐV đã đạt chuẩn Olympic nhưng lại chưa thể chắc suất, ví dụ như Hoàng Quý Phước (3 chuẩn B môn bơi), Nguyễn Thị Huyền (2 chuẩn điền kinh nội dung 400 m, 400 m rào).

Trong tháng 4 và 5.2016, Phước còn thi đấu khoảng 2, 3 giải quốc tế nữa và mục tiêu là phải đạt chuẩn A. Song khả năng này rất mong manh vì chỉ số thành tích 200 m tự do vừa giúp Phước giành HCV tại giải vô địch quốc gia còn kém xa so với thành tích tốt nhất của chính anh, chứ chưa dám nói đến so với thành tích của các kình ngư thế giới.

Nguyễn Thị Huyền sẽ dự giải vô địch điền kinh châu Á vào tháng 2, Grand Prix vào tháng 4 năm sau, nhưng cơ hội là cực thấp. Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) sẽ dự vòng loại Olympic tại giải điền kinh trong nhà vào quý 1/2016, hay Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ) dự giải vô địch châu Á 2016 nhưng để giành chuẩn Olympic là cực kỳ khó.

Khá nhiều môn vừa thi đấu vòng loại Olympic, nhưng kết quả rất đáng buồn. Đô vật Nguyễn Thị Lụa, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật hay tay đấm quyền anh Lừu Thị Duyên đều tay trắng ở các giải đấu giành vé đi Thế vận hội. Hoặc do chấn thương nặng (Phan Thị Hà Thanh) hoặc do phong độ đi xuống (Phạm Phước Hưng) mà thể dục dụng cụ VN đã thất bại tại giải thế giới và tuy được xét vào vòng tranh vé vớt vào tháng 4 năm sau nhưng hai VĐV này khó lập lại kỳ tích của chính mình là đều có vé thắng đi Olympic 4 năm trước.

Lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn đang khẩn trương điều trị chấn thương để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới sắp tới. Đây cũng là vòng loại Olympic mà Tuấn được kỳ vọng rất nhiều, dĩ nhiên, nếu anh giữ được phong độ tốt. Hai VĐV sáng nước nhất trong cuộc đua giành vé đến Olympic là Tiến Minh và Vũ Thị Trang (cầu lông).

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: “Không thể phủ nhận là có khá nhiều khó khăn cho thể thao VN trên con đường tìm vé dự Thế vận hội. Số VĐV có thành tích ổn định đã từng dự Olympic 2012, tuổi đời đã lớn, còn lực lượng kế cận thì thành tích vẫn chưa cao. VN lại không đủ lực lượng đồng đều để tham dự những môn đồng đội mà chỉ có thể cạnh tranh ở những môn cá nhân nên số lượng VĐV giành vé càng hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để đoàn TTVN hoàn thành mục tiêu về số lượng VĐV giành quyền dự Olympic. Nhưng VĐV VN đủ khả năng giành huy chương ở Olympic 2016 là rất hạn chế, chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

Lan Phương