Giới trẻ Việt 'sốt' với lướt ván có mái chèo

Giới trẻ VN vừa có thêm một môn thể thao mới lạ nữa để trải nghiệm, đó là SUP (Stand up paddle surfin) - lướt ván đứng có mái chèo. Trên ván, người chơi có thể đứng, nằm, ngồi, thậm chí tập yoga...

Bạn trẻ hào hứng với lướt ván có mái chèo - Ảnh: Trung Kiên Bạn trẻ hào hứng với lướt ván có mái chèo - Ảnh: Trung Kiên

Thanh Vân, nhân viên văn phòng, chia sẻ: “SUP là môn thể thao bắt nguồn từ quần đảo Hawaii xinh đẹp, đang thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới. Ở VN, người chơi chủ yếu tập trung ở hồ Tây và vịnh Hạ Long. Với tôi, SUP đơn giản là phao giường có mái chèo, nhưng có thể đem lại cảm giác thật tuyệt khi thả mình “trôi sông”, hòa mình vào tiết thu mát mẻ, trời trong xanh”.

Vân kể tiếp: “Anh Minh Trung, người đem môn thể thao này về Hà Nội giờ là Chủ nhiệm CLB Umove SUP Hà Nội. Theo tôi được biết thì sau một lần đi du lịch ở vịnh Lan Hạ (Cát Bà) và được chơi thử SUP với những người bạn nước ngoài, anh Trung đã cực kỳ thích thú, quyết tâm phát triển nó dù địa điểm lý tưởng ở Hà Nội chỉ có hồ Tây thôi. Anh ấy đã đặt mua những chiếc ván, mái chèo đầu tiên từ nước ngoài và mày mò nghiên cứu các động tác kỹ thuật. CLB SUP đầu tiên của VN đã ra đời như thế”... Đặc biệt, rất nhiều thành viên tham gia CLB rồi sau đó lôi cuốn cả nhà cùng tham gia.

Bé Duy Minh, 10 tuổi, cười híp mắt: “Cháu thích nghịch nước lắm. Bố con cháu đã thử nhiều trò chơi dưới nước rồi, nào là chèo thuyền kayak, canoeing, jetski…, nhưng mà thích nhất là SUP. Cháu được tự do điều khiển, ván thì rộng, lại có áo phao, dây bảo hiểm nối chân với ván, bố cháu thì chèo ngay bên cạnh, nên chẳng lo lắng gì. Cứ rảnh là bố con cháu cùng đi. Vui lắm!”.

Đơn giản mà hấp dẫn

Hiếm có môn thể thao dưới nước nào đơn giản như SUP. Nếu lặn đòi hỏi đủ thứ thiết bị; các môn dù bay, lướt ván diều đều cần thiết bị đặc thù; lướt ván thì phải có kỹ thuật cá nhân tốt và học rất lâu, thì SUP chỉ cần một chiếc ván được bơm căng như phao giường, một mái chèo nhựa. Người chơi mặc áo phao vào là a lê hấp, nghịch nước thôi.

Anh Minh Trung, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Chẳng buổi sinh hoạt cuối tuần nào CLB SUP Hà Nội lại vắng. Thành phần hội viên ổn định còn khách vãng lai là các bạn học sinh, sinh viên thì khá đông vì chúng tôi có cho thuê ván với giá rẻ. Mùa hè thì khỏi nói, cuối tuần nào cũng đông. Mùa thu thì càng hấp dẫn, thời tiết tuyệt vời, bầu trời xanh ngắt, nhưng lại là lúc các bạn học sinh, sinh viên đi học nên vắng hơn. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hoạt động gắn với SUP, như chèo đua xem ai nhanh hơn, tập yoga trên ván. Người thì quỳ, người thì đứng, ngồi; hai bố con cùng chèo, hai mẹ con cùng lái… Đúng là hiếm môn thể thao dưới nước nào lại có tính tập thể và đem lại nhiều tiếng cười đến thế”.

Một điểm khá độc đáo là rất nhiều người tập yoga kết hợp SUP theo trào lưu chung quốc tế. Chị Việt Hà (Q.Ba Đình) chia sẻ: “Mình thích yoga và tập lâu năm rồi nhưng mới biết hình thức tập yoga trên SUP khi xem một video clip trên mạng. Tập yoga bình thường đã khó, tập trên một tấm ván bồng bềnh giữa mặt hồ lại càng khó hơn, nhưng lại làm mình thích thú và cố gắng hơn để chinh phục. Việc kết hợp này còn giúp mình tập trung hơn, tĩnh tâm hơn và được gần gũi hết mức có thể với thiên nhiên. Chính vì thế, với những người tập yoga muốn “đổi gió” như mình thì đây là một lựa chọn rất đáng để trải nghiệm”.

Để chơi SUP, người chơi phải có những dụng cụ cơ bản sau: Ván hơi: từ 8 - 12 triệu đồng do VN sản xuất. Ván bơm hơi rất được ưa chuộng bởi sự gọn gàng của nó, có thể xếp gọn trong ba lô, dễ dàng mang theo khi đi du lịch. Mái chèo: làm bằng nhiều chất liệu như nhôm, carbon, có thể tháo rời làm 3 đoạn và chỉnh độ dài tùy vào chiều cao và sải tay của mỗi người. Mê SUP mà không có tiền đầu tư thì có thể thuê dụng cụ chỉ với 120.000 đồng/ngày thường và 200.000 đồng vào ngày nghỉ, chơi cả ngày.

Hồng Đào