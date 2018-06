Golf thủ Vũ Ngọc Biên giựt giải HiO với xe Mercedes-Benz

Dù trong điều kiện thời tiết có phần bất lợi vì mưa và gió lớn, nhưng niềm đam mê mãnh liệt và kỹ thuật tài tình của các golf thủ đã mang lại một mùa giải hấp dẫn. Tại các giải golf thì giải thưởng HiO (Hole in One) luôn là giải thưởng khó lấy nhất cho các golf thủ. Trên thế giới, HiO luôn là thách thức lớn, khơi gợi tinh thần quyết tâm của các golf thủ. Bởi tỷ lệ đánh bóng vào lỗ thành công với một gậy duy nhất chỉ là 1/12.500 với người chơi nghiệp dư.

Tuy nhiên, trong các mùa giải MercedesTrophy gần đây, các tay golf Việt đã không ngừng khẳng định tài năng và kỹ thuật của mình khi đạt được những giải HiO giá trị. Tại vòng chung kết Quốc gia MercedesTrophy 2018, golf thủ Vũ Ngọc Biên đã xuất sắc ghi tên bảng vàng khi thực hiện thành công cú đánh HiO tại lỗ số 8 chỉ sau 20 phút thi đấu và trở thành chủ sở hữu chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG trị giá 1.949 tỉ đồng cùng những giải thưởng giá trị như một cặp vé khứ hồi Business của Vietnam Airlines, tivi LG OLED 65 inch trị giá 95 triệu đồng, một chuỗi trang sức cao cấp trị giá 100 triệu đồng...

Vòng chung kết Quốc gia MercedesTrophy luôn là nơi góp mặt của các tay golf xuất sắc trên toàn quốc, là những người chiến thắng từ các vòng loại trước đó. Sau một ngày thi đấu đầy nhiệt huyết, vòng chung kết Quốc gia MercedesTrophy 2018 đã tìm được chủ nhân cho các giải thưởng hấp dẫn trong số hơn 200 golf thủ tham gia. Trong đó giải Best Gross của nam đã thuộc về golf thủ Hà Ngọc Hoàng Long và Cao Thị Phương Mai đoạt chức vô địch của nữ.

Bên cạnh đó, giải đấu đã tìm ra các golf thủ xuất sắc giành giải kỹ thuật bao gồm 4 giải Nearest to the Pin (Gần hố nhất) với golf thủ là Nguyễn Văn Sơn (lỗ số 5), Kiều Hữu Hoan (lỗ số 8), Dương Tiến Dũng (lỗ số 11) và Hà Ngọc Hoàng Lộc (lỗ số 14). Giải Longest Drive (Cú đánh dài nhất) thuộc về golf thủ Đinh Quốc Thông (252 yards) và người đoạt giải Nearest to the Line (Gần vạch kẻ nhất) là golf thủ Nguyễn Văn Tùng (lỗ số 6).

Đặc biệt, qua giải đấu này đã chọn được 7 gương mặt xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham dự chung kết MercedesTrophy châu Á 2018 tại Úc vào tháng 08.2018 là các golf thủ như Hà Ngọc Hoàng Lộc, Lê Trọng Đức, Nguyễn Tú Minh, Mai Đăng Khoa, Phạm Minh Phong, Nguyễn Hữu Thọ và Cao Thị Phương Mai. Các golf thủ xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào chung kết MercedesTrophy Thế Giới 2018 tại Đức vào tháng 10.2018. Toàn bộ chi phí đến 2 sân chơi đẳng cấp này được Mercedes-Benz Việt Nam đài thọ.



Minh Tân