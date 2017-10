Golfer ủng hộ 330 triệu đồng làm từ thiện

Giải thu hút 150 golfer là doanh nhân TP.HCM và các tỉnh, thành thi đấu theo thể thức đấu gậy-tính điểm. Các golfer được chia làm 4 bảng theo trình độ gồm A, B, C và Callaway tranh tài với những giải thưởng hấp dẫn như giải hole in one (đánh 1 gậy vào lỗ) là căn biệt thự trị giá 7,9 tỉ đồng nhưng không ai may mắn trúng giải này.

Với 75 gậy, golfer Đinh Viết Sinh đoạt ngôi vô địch sau 1 ngày tranh tài sôi nổi. Quan trọng hơn, các golfer dự giải chung tay đóng góp 330 triệu đồng làm từ thiện.

Đại diện Ban tổ chức cam kết sẽ sử dụng số tiền đóng góp tiếp nhận được cho việc trao xe đạp, học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hiếu học thuộc vùng sâu để các em có thêm cơ hội được đến trường, được tiếp xúc với tri thức, mai này góp phần xây dựng quê hương.

Hoàng Quỳnh