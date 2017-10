Hai chị em gốc Việt gây ấn tượng trong giới bơi lội Hungary

My Lan năm nay 17 tuổi, Ly Anh 15 tuổi, tên đầy đủ của hai cô bé là Thuroczy Karolina My Lan và Thuroczy Viktoria Ly Anh. Được mẹ cho đi bơi từ nhỏ, cộng với năng khiếu bẩm sinh, My Lan và Ly Anh tiến bộ rất nhanh, hai chị em liên tiếp giành hàng loạt giải thưởng từ bơi nghệ thuật.



My Lan từng tham gia Giải Vô địch thế giới trẻ về bơi nghệ thuật dành cho lứa tuổi 16 -18 tại Nga hồi tháng 7 vừa qua, chung cuộc đội tuyển Hungary đứng thứ 13. Trong khi đó, em gái Ly Anh tham gia Giải vô địch thế giới COMEN CUP 2016 về bơi nghệ thuật cho lứa tuổi 13 - 15 tại Israel cũng trong tháng 7, đội tuyển Hungary đứng thứ 11/29 quốc gia tham dự.

Cả hai chị em đều từng 2 lần cùng đội tuyển Hungary tham dự giải vô địch lớn nhất châu Âu về bơi nghệ thuật lứa tuổi thiếu nhi Cup Flander tại Bỉ và trở thành quán quân.

Trước đó, My Lan đã 4 lần đoạt HCV giải vô địch Hungary, HCV nhiều giải đấu quốc tế mở rộng ở Áo, Thụy Điển, Pháp, Đức, Belarus... cùng nhiều HCB, HCĐ khác.

Bà Phan Bích Thiện, mẹ của hai tiểu kình ngư xinh đẹp cho hay, từ nhỏ bà đã khuyến khích các con ngoài học ở trường nên học thêm múa, bale, thanh nhạc, kịch, đàn piano, tập một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khỏe và đặc biệt phải biết bơi.

“Sau khi biết bơi, cả hai chị em cảm thấy nếu chỉ bơi bình thường thì đơn điệu quá, trong khi đó cả hai đều rất thích múa và bale. Do vậy tôi khuyên các cháu hãy thử tiếp cận môn bơi nghệ thuật. Chỉ sau một thời gian cả hai chị em đều rất hứng khởi”, bà Phan Bích Thiện kể lại duyên cớ đưa các con đến với môn thể thao này.

Hiện tại, trong thời gian các giải quốc tế tầm cỡ lớn về bơi nghệ thuật chưa diễn ra, My Lan và Ly Anh cũng như Đội tuyển quốc gia Hungary đang luyện tập và tham gia các giải bơi ở Hungary. Hiện nay Đội tuyển trẻ Hungary về bơi nghệ thuật đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Giải Vô địch thế giới người lớn về các môn thể thao dưới nước sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2017.

Bơi giỏi, học càng giỏi

Không chỉ bơi giỏi, thành tích học tập của hai chị em gốc Việt khiến nhiều người thán phục. Cả hai cô gái đều đang là học sinh trung học tại Trường Trung học Eotvos tại Budapest, một trong những trường trung học danh giá hàng đầu của Hungary với điểm thi đầu vào cao nhất Hungary.

Năm lớp 7 My Lan và nhóm đã từng đoạt giải nhất toàn quốc Hungary trong cuộc thi “Tìm kiếm các tài năng khoa học tự nhiên”. Mới đây trong cuộc thi Toán Dures diễn ra tháng 11 vừa qua Ly Anh cùng đội của mình đang đứng thứ 4 trên toàn quốc và được vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 2.2017.

My Lan và Ly Anh đều đã đoạt danh hiệu “Học sinh ưu tú, VĐV xuất sắc Hungary” do Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực trao (tại Hungary ngành giáo dục trực thuộc Bộ Nguồn nhân lực). Đặc biệt My Lan là một trong số ít những học sinh đã 3 lần đoạt danh hiệu này.

Bà Phan Bích Thiện cho rằng chính thể thao là hình thức nghỉ ngơi năng động, giúp cho việc tiếp thu kiến thức của các con bà tốt hơn. Bằng chứng là, dù kiến thức tại trường Trung học Eotvos rất nặng, nhưng cả hai đều học rất siêu và vẫn có nhiều thời gian dành cho bơi nghệ thuật. Chính hai cô con gái từng nói với mẹ khi được khuyên nên nghỉ vài buổi tập bơi để ôn thi: “Nếu con ngồi thêm con cũng không thể học vào đầu được nữa. Đi tập xong con sẽ thoải mái hơn và sau đó có thể học tiếp tốt hơn”.

Mẹ của hai kình ngư trẻ cho biết, dù đạt các thành tích cao trong thể thao nhưng cả hai chị em đều xác định không đi vào hướng thể thao chuyên nghiệp.

“My Lan mới đây đến tham dự ngày mở trường của Khoa Kiến trúc Trường Đại học Kỹ thuật Kinh tế Budapest. Cháu quyết định sẽ theo học ngành này trong tương lai”, bà Phan Bích Thiện nói.

Cô em Ly Anh đang học lớp 9, gia đình bà Phan Bích Thiện thấy Ly Anh có khả năng khá nhạy về các vấn đề kinh tế nên động viên con gái út tìm hiểu thêm.

Gia đình sở hữu lâu đài khách sạn đẹp nhất Hungary

Bà Phan Bích Thiện là người không xa lạ trong giới doanh nhân và cộng đồng người Việt Nam đang định cư tại Hungary. Gia đình bà đang sở hữu lâu đài khách sạn Fried, lâu đài đẹp bậc nhất Hungary.

Cả hai vợ chồng đều là doanh nhân thành đạt tại Hungary, bà Phan Bích Thiện đã mua lại lâu đài cổ và cải tạo thành khách sạn sang trọng, mang đậm hơi thở của cuộc sống Việt Nam. Bà Thiện cất công về tận quê hương, mua đồ gỗ Đồng Kỵ, mây tre đan thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống để làm đẹp cho công trình lâu đài khách sạn mà gia đình đang làm chủ.

Cả hai vợ chồng đều rất bận rộn, tuy nhiên, bà và chồng luôn dành thời gian cho các con, đơn giản như hàng ngày, dù bận đến đâu, bà Phan Bích Thiện luôn đi đón các con sau giờ tan học. “Trong những bữa ăn của gia đình, chúng tôi trò chuyện với các cháu về những vấn đề lịch sử, kỹ thuật, khoa học… Chúng tôi cũng không bao giờ bắt buộc các cháu phải tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, mà hoàn toàn để các cháu tự quyết định về việc muốn tham gia hay không”, bà Phan Bích Thiện kể.

Thúy Hằng