Hai kình ngư nữ tuổi teen liên tiếp phá kỷ lục thế giới

(TNO) Trong lúc các nam kình ngư im tiếng, thì các nữ kình ngư nhất là 2 kình ngư tuổi teen Ruta Meilutyte và Katie Ledecky (cùng mới 16 tuổi) đã phá đến 4 kỷ lục thế giới (KLTG), tại giải vô địch thế giới (VĐTG) đang diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha.

>> Bơi lội Mỹ cấm hành nghề 16 HLV vì bê bối tình dục

>> Mỹ nghi ngờ bơi lội Trung Quốc có doping

>> Ryan Lochte giành HCV đầu tiên ở giải thế giới 2013



Ruta Meilutyte phá KLTG nội dung 50m bơi ếch - Ảnh: Reuters

Trong ngày 4.8 (giờ VN), Meilutyte xuất sắc phá KLTG nội dung 50m bơi ếch ở đợt thi bán kết với thành tích 29 giây 48, vượt qua kỷ lục cũ cũng mới vừa được thiết lập của VĐV người Nga Yuliya Efimova ở đợt thi vòng loại với thành tích 29 giây 78.

Trước đó, Meilutyte phá KLTG nội dung 100m bơi ếch và đoạt HCV một cách thuyết phục.

Trong khi đó, Katie Ledecky, thần đồng bơi lội nước Mỹ, không hề kém cạnh khi phá 1 KLTG nữa ở nội dung 800m tự do và đoạt luôn HCV (vượt qua kỷ lục cũ của Rebecca Adlington).

Ledecky về nhất đợt thi chung kết 800m tự do với thành tích 8 phút 13 giây 86, phá sâu kỷ lục cũ của VĐV người Anh kỳ cựu Adlington lập tại Olympic 2008 là 8 phút 14 giây 10.



Katie Ledecky vừa phá kỷ lục thế giới vừa giành HCV ở nội dung 800m tự do - Ảnh: Reuters

Ledecky trước đó cũng phá KLTG và đoạt HCV nội dung 1.500m tự do. Và cùng với 2 chiếc HCV ở các nội dung 400m tự do, tiếp sức 4x200m tự do, Ledecky đã sở hữu 4 chiếc HCV.

Tính tổng cộng đã có 6 KLTG mới được thiết lập tại giải lần này và tất cả đều thuộc về các nữ kình ngư, ngoài Meilutyte và Ledecky là Rikke Moller Pedersen (Đan Mạch) và Yuliya Yefimova (Nga).

Tuy nhiên, với Ledecky, cô vẫn còn kém đồng đội Missy Franklin. Franklin cũng đoạt tiếp HCV nội dung 200m bơi ngửa để sở hữu 5 chiếc HCV, sánh ngang thành tích của 2 VĐV Tracy Caulkins (1978) và Libby Trickett (2007).

Nhưng Franklin vẫn còn cơ hội làm nên lịch sử, trở thành nữ kình ngư đầu tiên đoạt 6 HCV tại 1 kỳ giải VĐTG khi còn thi đấu nội dung sở trường tiếp sức 4x100m hỗn hợp.

Ở các nội dung nam, kình ngư người Nam Phi Chad Le Clos, 21 tuổi, đoạt tiếp HCV thứ 2 nội dung bơi bướm 100m sau nội dung 200m và chính thức kế tục siêu kình ngư Michael Phelps thống trị các nội dung này.

Kình ngư người Brazil Cesar Cielo cũng có một ngày thi đấu đầy xúc động khi đoạt HCV thứ 2 nội dung 50m tự do sau chiếc HCV nội dung 50m bướm. Cielo từng bị phát hiện sử dụng doping năm 2011, nhưng thoát án phạt và đã trở lại đầy dũng mãnh trên đường đua xanh.

Giang Lao