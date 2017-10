Hamilton giải “cơn khát” thắng chặng ở Hungary

(TNO) Tay đua Lewis Hamilton (Mercedes) đã giải “cơn khát” chiến thắng ở giải đua xe Thể thức 1 (F1) năm nay khi về nhất ở chặng đua thứ 10 Grand Prix Hungary diễn ra hôm 28.7 (giờ địa phương).

Hamilton đã có chiến thắng đầu tiên kể từ khi chuyển sang Mercedes - Ảnh: AFP

Mặc dù vấn đề an toàn về lốp xe vẫn bao trùm làng F1, nhưng Hamilton vẫn thực hiện một cú nước rút ở 2 vòng đua cuối một cách tuyệt vời trong hoàn cảnh nhiệt độ đường nóng trên 50 độ C và nhiệt độ thời tiết trên dưới 35 độ C.

Cú nước rút của Hamilton kết thúc bằng một chiến thắng tuyệt đối khi anh bỏ xa người về thứ 2 là Kimi Raikkonen (Lotus) đến 10,9 giây và bỏ xa nhà vô địch Sebastian Vettel (Red Bull) đến 12,4 giây. Vì vậy, ngay sau chặng đua ở Hungary, báo giới đã mô tả chiến thắng của tay đua người Anh là “khó tưởng tượng” hay “một phép lạ”.

Trong khi đó, một số chuyên gia lại nhận định Hamilton có được chiến thắng chặng lần thứ 22 trong sự nghiệp nhờ vào chiến thuật thông minh và có phần mạo hiểm về việc đảm bảo lốp xe của mình.

Ở chặng đua này, Hamilton sử dụng chiến thuật vào pit 2 lần nên đã giúp cho cựu tay đua của McLaren có một lợi thế nhất định trước cặp đôi của Red Bull là Vettel và Mark Werber, những người vào pit 3 lần.



Đội đua Mercedes ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Reuters

Xuất phát ở vị trí trí pole, nỗi lo về lốp bắt đầu khi tay đua người Anh sớm dừng để thay lốp ở vòng đua thứ 9. Tuy nhiên, tất cả cuối cùng không thể ngăn cản Hamilton thực hiện một ngày đua tuyệt vời khi mà anh dẫn đầu 56 vòng trong tổng cộng 70 vòng ở trường đua Budapest, trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 42 phút 29 giây.

Tuy nhiên, Mercedes đã không thể có một ngày trọn vẹn khi đồng đội của Hamilton là Rosberg phải bỏ cuộc ở vòng thứ 64 do bị hỏng động cơ. Kết thúc cuộc đua, sau top 3, vị trí thứ 4 thuộc về Werber, kế tiếp Alonso, Grosjean, Button và Massa.

“Không có gì hạnh phúc hơn sau chiến thắng này bởi tôi đã “đói” chiến thắng rất lâu. Tuy nhiên chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ khi mùa giải còn rất dài”, Hamilton nói với Reuters sau chặng đua.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Hamilton kể từ sau khi chia tay McLaren để gia nhập Mercedes vào đầu mùa giải năm nay. Chiến thắng ở chặng 10 giúp Hamilton vươn lên thứ 4 trên bảng tổng sắp các tay đua nhưng vẫn kém tay đua dẫn đầu Vettel đến 48 điểm (124 so với 172). Raikkonen xếp thứ 2 với 134 điểm, còn vị trí thứ 3 thuộc về Alonso (133 điểm).

Sự ổn định của Vettel và Werber tiếp tục giúp đội Red Bull thống trị bảng xếp hạng các đội đua với 277 điểm, hơn đội xếp sau là Mercedes 69 điểm.

Sau chặng đua này, F1 sẽ tiếp tục hướng đến chặng đua thứ 11 diễn ra ở Bỉ từ ngày 23 - 25.8.

Tây Nguyên