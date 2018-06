Hanako xuất sắc vô địch giải nữ Quốc gia 2018 bằng cái tay đau

Đây là giải đấu rất mạnh với các golf thủ hàng đầu Việt Nam tranh tài nhằm chọn ra đội hình tham dự Asiad sắp tới cùng hai tay golf rất mạnh trong khu vực tham dự là Leung Isabella (Hồng Kông) và Chen Callista (Singapore). Nhưng tại giải đấu này các golfer Việt Nam chơi rất tốt đặc biệt là Hanako và cựu vô địch Nguyễn Thảo My đã tạo ra cuộc rượt đuổi rất hấp dẫn trong ngày thi đấu cuối cùng.

Điều đáng nói là Hanako đã giành chức vô địch của giải đấu với bàn tay phải bị bong gân ở từ ngày thi đấu thứ hai. Đây là chấn thương rất đáng tiếc của Hanako khi bị trượt ngã ở bậc cầu thang và được mẹ khuyên nghỉ thi đấu. Nhưng tay golfer trẻ này đã không chấp nhận và vẫn thi đấu với quyết tâm rất cao dù chấn thương khiến những cú phát bóng xa không được tốt.

Bước vòng đấu thứ ba Hanako đang xếp thứ hai sau ĐKVĐ Đoàn Xuân Khuê Minh và trên Thảo My. Tuy nhiên ở những lỗ đầu tiên của vòng đấu này, Khuê Minh thi đấu không tốt và để cho Hanako cùng Thảo My vượt lên bỏ xa. Đến lúc này, cuộc chiến giành chức vô địch chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Hanako và Thảo My. Cả hai tuyển thủ này đã thay phiên nhau dẫn điểm khiến nhiều người xem phải nín thở.

Trong khi Hanako vẫn nén đau thi đấu rất ổn định, thì Thảo My đã mắc sai lầm cùng thiếu sự may mắn ở lỗ 17 sau cú phát bóng của mình và khiến cô để thua lại Hanako 3 gậy khi cuộc chiến chỉ còn 1 lỗ. Đến lúc này, dường như chiếc cúp đã nằm trong tay Hanako và golfer 18 tuổi này đã rất tự tin hoàn tất lỗ cuối cùng với khoảng 3 gậy so với Thảo My để chính thức đăng quang giải đấu.

Đây là lần thứ hai Hanako giành được chiến thắng ở giải đấu này sau mùa giải 2016. Tuy nhiên chiến thắng này chắc chắn sẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ của Hanako trong sự thán phục của nhiều khán giả. Chiến thắng này cũng giúp cho Hanako cải thiện đáng kể vị trí của mình trên BXH nghiệp dư thế giới.

Minh Tân