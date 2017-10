Hàng loạt e-mail đe dọa khủng bố Olympic mùa đông 2014

(TNO) Nguy cơ khủng bố Olympic mùa đông 2014 tại thành phố Sochi Nga lại được dấy lên khi hàng loạt quốc gia tham dự nhận được nhiều e-mail 'lạ' đáng ngờ.

>> An ninh Olympic mùa đông 2014 đi vào… lịch sử

>> Nga biến Olympic mùa đông 2014 thành vùng cấm

>> Bão tuyết đe dọa Olympic mùa đông 2014



An ninh đang là vấn đề rất được quan tâm đối với các đoàn dự Olympic mùa đông -

Ảnh: Reuters

Theo AFP, hôm 22.1, Ủy ban Olympic Hungary (MOB) cho biết vừa nhận được một “mối đe dọa khủng bố”, đồng thời tuyên bố sẽ xem xét khả năng sẽ không tham dự Olympic mùa đông 2014 (diễn ra từ ngày 7 đến 23.2).

Chủ tịch MOB Zsolt Borkai nói với hãng tin MTI của Hungary rằng tổ chức này đã nhận được một e-mail đe dọa và cảnh báo rằng sẽ đoàn thể thao Hungary sẽ an toàn nếu ở nhà. Borkai cho biết thông điệp trên cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc bởi nó giống như một mối đe dọa khủng bố.

Tổng thư ký MOB Bence Szabo cho biết đã nhận được thông báo của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc nhiều quốc gia khác như Anh, Đức, Ý, Mỹ, Slovenia cũng nhận những e-mail với nội dung tương tự. Trong đó, IOC cho rằng dường như e-mail được gửi đến Hungary không chứa nội dung đe dọa.

Trong khi đó, phát biểu trên tờ nhật báo thể thao Nemzeti Sport, Szabo nói rằng e-mail được viết bằng tiếng Anh và tiếng Nga, nên MOB đã thông báo đến IOC, các nhà chức trách Nga và cảnh sát Hungary. Ở diễn biến khác, giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Mỹ Scott Blackmun cũng tiết lộ đã nhận được một e-mail đe dọa tương tự và lập tức gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật.

“Sự an toàn và đảm bảo an ninh đối với tuyển Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, như thường lệ, chúng tôi phải làm việc với Bộ Ngoại giao, nhà tổ chức địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan trong nỗ lực đảm bảo sự an toàn cho phái đoàn quốc gia và người hâm mộ Mỹ đi đến Sochi”, Blackmun tuyên bố.

Khu nghỉ mát Sochi của Nga vốn nằm ở dưới chân núi Caucasus, nơi sát với địa bàn của quân nổi dậy Hồi giáo tại bắc Caucasus, lực lượng từng tuyên bố sẽ khủng bố Olympic mùa đông 2014.

Trước nguy cơ khủng bố, IOC ngày 23.1 lập tức trấn an bằng tuyên bố bác bỏ các mối đe dọa mới nhất đối với Olympic mùa đông năm nay. Trong một tuyên bố ngắn, IOC cho biết: “IOC rất nghiêm túc trước những thông tin đe dọa, nhưng trong trường hợp này những e-mail dường như không chứa mối đe dọa”.

Chủ tịch IOC Thomas Bach, người đang thị sát cơ sở hạ tầng Olympic 2016 tại Brazil, thì nói: “Chúng tôi rất tự tin khi biết rằng Nga và nhiều đối tác quốc tế của họ sẽ làm tất cả để tổ chức Olympic mùa đông an toàn”.

Tây Nguyên

Tây Nguyên