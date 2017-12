Hàng loạt VĐV Na Uy hủy đến Olympic mùa đông 2018 vì lo ngại sự an toàn

Theo Đài truyền hình quốc gia của Na Uy NRK, mặc dù nước chủ nhà Hàn Quốc cam kết đảm bảo an ninh cho sự kiện nhưng có ít nhất 10 VĐV của đất nước Bắc Âu hủy bỏ đặt phòng khách sạn gần khu vực làng Olympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang. “Tôi đã nhận được một số lý do giải thích vì sao họ (VĐV Na Uy) không tới (dự Olympic mùa đông 2018). Nhưng tôi nghĩ mối đe dọa từ các vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên gần đây chính vấn đề”, Oh Young-whya, chủ khách sạn Daegwallyeong-Sanbang nói với NRK.

Trước đó, ông chủ của khách sạn Daegwallyeong-Sanbang đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị đón du khách và VĐV. Tuy nhiên, ông này tỏ ra đầy thất vọng khi nhận nhiều tin nhắn hủy đặt phòng của du khách lẫn VĐV nước ngoài vì sợ không được đảm bảo an toàn. “Bầu không khí ở đây (Pyeongchang) không phải lúc nào cũng căng thẳng. Tôi dám chắc Olympic mùa đông 2018 sẽ vừa yên bình vừa thành công”, Oh Young-whya nhấn mạnh.

Trước đó, một số thành viên của đội Olympic của Na Uy nhiều lần lên tiếng về mối quan ngại an ninh trong ngày hội thể thao mùa đông tại Hàn Quốc diễn ra vào tháng 2.2018. Trong số này, nam VĐV trượt tuyết hàng đầu của Na Uy Martin Johnsrud Sundby không giấu diếm nỗi sợ hãi nếu góp mặt ở sự kiện trước sự căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên về vấn đề thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Sự rút lui của một số VĐV ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Na Uy ở Olympic mùa đông 2018. Na Uy vốn được coi là một trong những cường quốc về thể thao mùa đông khi đoạt tổng cộng 329 huy chương (trong đó có 118 HCV) ở nhiều thập niên qua. Mới đây nhất, Na Uy chiếm vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic mùa đông 2014 của chủ nhà Nga khi hàng loạt VĐV nước này bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tước huy chương ở sự kiện do dính bê bối bảo trợ doping.

Trước đó, nhiều quốc gia như Pháp, Đức… cũng úp mở việc sẽ cân nhắc quyết định đến tranh tài Olympic mùa đông vào năm tới vì lý do tương tự như Na Uy. Trong khi đó, bất chấp những lo ngại, Mỹ khẳng định sẽ gửi VĐV đến Pyeongchang, nơi chỉ cách biên giới CHDCND Triều Tiên khoảng 80 km.

Tây Nguyên