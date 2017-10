Hào hứng Hội thao Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn 2011

Đến tham dự động viên, và trao thưởng hội thao có chị Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn; chị Đỗ Thị Lan, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn; nhà báo Nguyễn Quang Thông, Ủy viên thường vụ Đảng ủy phía Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn, Trưởng BTC hội thao...



Đội Báo Thanh Niên đoạt giải toàn đoàn

Kết quả môn bóng đá, đội Tạp chí Thanh Niên đoạt chức vô địch, đội Du lịch Festival hạng nhì và đội Báo Thanh Niên hạng ba. Đội Incomex được giải phong cách. Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Anh Minh (Tạp chí Thanh Niên), vua phá lưới (9 bàn): Nguyễn Đông Chương (Incomex), thủ môn xuất sắc: Quang Tùng (Báo Thanh Niên). Môn bóng bàn, Thùy Dương (Nhà xuất bản Kim Đồng) vô địch đơn nữ, Lâm Trí Đức (Incomex) vô địch đơn nam và đôi Trí Đức - Tấn Thuận (Incomex) vô địch đôi nam. Môn quần vợt: Lý Minh Tân (Báo Thanh Niên) vô địch đơn nam, đôi Quang Thông - Minh Tân (Báo Thanh Niên) vô địch đôi nam và đôi Ngọc Thịnh - Hồng Minh (Tập đoàn truyền thông Thanh Niên) vô địch đôi nam - nữ. Môn cầu lông: Lê Hân và Hồng Vân (Báo Thanh Niên) vô địch đơn nam và đơn nữ. Hồng Vân - Thương Thương (Báo Thanh Niên) vô địch đôi nữ, Thành Trung - Quốc Thiện và Thành Trung - Lan Anh (Incomex) vô địch đôi nam và đôi nam - nữ. Môn cờ tướng: Phan Văn Nam (nhà in Báo Thanh Niên) đoạt chức vô địch. Môn kéo co: Du lịch Festival đoạt chức vô địch sau khi thắng Báo Thanh Niên trong trận chung kết. Môn xe đạp chậm: Văn Ánh (nhà in Báo Thanh Niên) và Kim Anh (Incomex) vô địch đơn nam, đơn nữ. Môn bịt mắt đập niêu: Chí Nguyện - Rơ Măng Min (Phân viện miền Nam) vô địch. Môn nhảy bao bố: Huy Cường - Kim Anh (Incomex) vô địch. Giải cổ động viên ấn tượng thuộc về Du lịch Festival và giải toàn đoàn thuộc về Báo Thanh Niên.



Công ty du lịch Festival đoạt giải kéo co và cổ động viên ấn tượng

Chị Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn trao giải cho nhà báo Nguyễn Quang Thông - vô địch đôi nam môn quần vợt - Ảnh: Khả Hòa

BTC chân thành cám ơn các đơn vị đã nhiệt tình tham gia, cám ơn lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP.HCM và Ban giám đốc, trọng tài Trung tâm TDTT quận 1, Cung văn hóa Lao động TP.HCM, Liên đoàn Cờ TP.HCM, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, Đài truyền hình TP.HCM đã quan tâm và hỗ trợ tích cực. Cám ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Kiên Long cùng các đơn vị như Công ty Pepsi-co, Công ty tư vấn DP, Công ty AJE Big Cola, Hoàng Anh Gia Lai, Yến sào Khánh Hòa, Thu Sport, Công ty thể thao Thành Lâm, Công ty thể thao Động Lực, Công ty Vifa Sport đã đồng hành cùng hội thao.

T.K